Центральный депозитарий Казахстана принудительно разделит счета россиян и белорусов

Центральный депозитарий Казахстана проведет сегрегацию финансовых инструментов граждан России и Беларуси на иностранных счетах в системах международных депозитариев Euroclear и Clearstream, передает Zakon.kz.

В сообщении ведомства говорится, что процесс сегрегации активов российских депонентов Центрального депозитария был начат Центральным депозитарием в 2022 году по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream. Данный процесс связан с соблюдением санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь.

"С мая 2023 года Центральный депозитарий (KCSD) приступает к сегрегации финансовых инструментов, держателями которых являются граждане Российской Федерации и/или Республики Беларусь, или юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации и/или Республике Беларусь, на имена которых открыты брокерские счета казахстанскими депонентами Центрального депозитария".

Возможность осуществления вывода финансовых инструментов по таким счетам (субсчетам) будет доступна после завершения процедуры перевода активов российских и белорусских граждан и юридических лиц на специализированные счета (субсчета) номинального держания в международных депозитариях.



Объясняется, что это делается в целях обеспечения корректности и достоверности учета финансовых инструментов, находящихся в системе номинального держания Центрального депозитария.

О процедуре завершения перевода финансовых инструментов Центральный депозитарий уведомит дополнительно.

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и пятое место – по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег – репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений.

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг 25 апреля на пресс-конференции в Астане заявила, что для Казахстана растет риск вторичных санкций.

