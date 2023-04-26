Под Мурманском потерпел крушение военный самолет
Фото: structure.mil.ru
В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, сообщает Zakon.kz.
Судьба экипажа и причины падения пока неизвестны. По неподтвержденной информации, самолет упал в озеро недалеко от поселка Риж-Губа, а летчики катапультировались, передает ТАСС.
Между тем в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлено падение самолета. Перед этим видно, что пилот пытался катапультироваться.
Судя по видео, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать.
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