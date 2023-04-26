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Под Мурманском потерпел крушение военный самолет

Под Мурманском потерпел крушение военный самолет Фото: structure.mil.ru
В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, сообщает Zakon.kz.

Судьба экипажа и причины падения пока неизвестны. По неподтвержденной информации, самолет упал в озеро недалеко от поселка Риж-Губа, а летчики катапультировались, передает ТАСС.

Между тем в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлено падение самолета. Перед этим видно, что пилот пытался катапультироваться.


Судя по видео, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать.

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Константин Вноровский
Россия
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