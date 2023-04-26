Мотивом громкого убийства юриста в Караганде могла стать ревность

В полиции Караганды рассматривают версию того, что причиной убийства Ирины Эм в Караганде могла стать обычная ревность, передает Zakon.kz.

О задержании двоих подозреваемых в убийстве юриста "АрселорМиттал Темиртау" уже сообщалось. Теперь стало известно, что это супружеская пара и к убийству, возможно, привело то, что женщина приревновала Ирину к мужу, передает КТК.

В полиции подтвердили, что преступление никак не связано с профессиональной деятельностью юриста.

С Ириной Эм, по версии следствия, расправились соседи – супруги жили с ней прямо через стенку. Все произошло в воскресенье.

Предположительно 52-летний мужчина пришел к Ирине занять денег. Но это почему-то не понравилось его жене, и в квартире юриста разразился скандал. 54-летнюю Ирину Эм разъяренная соседка несколько раз ударила ножом. А чтобы скрыть следы преступления, супруги устроили в квартире пожар.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Шахтинска: 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы". Официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров

23 апреля в сгоревшей квартире в Шахтинске было найдено тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм с признаками насильственной смерти.

