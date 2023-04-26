Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить экспорт в Иран на $250 млн

В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие торгово-экономических связей, углубление взаимодействия в сфере сельского хозяйства, привлечение инвестиций, реализацию перспективных проектов в транзитно-транспортной сфере и увеличение объемов грузоперевозок и т.д, передает пресс-служба премьер-министра.

Премьер-министр подчеркнул, что Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана в Персидском заливе. За прошлый год товарооборот между странами вырос почти на 20%, составив $528 млн. Вместе с тем Казахстан готов нарастить экспорт по 75 товарным позициям на сумму порядка $250 млн.

"Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала мы сможем довести показатель взаимной торговли до $3 млрд. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, промышленность", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, особо перспективным видится наращивание поставок в сфере сельского хозяйства, доля которой во взаимной торговле превышает 70%. Так, имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд. В этой части Казахстан готов обеспечить поставки на иранский рынок муки, кондитерских и макаронных изделий, мясной продукции, растительных масел и др. При этом для РК представляют интерес ранние овощи и фрукты, потребность в которых вырастает в период межсезонья.

Еще одним важным направлением является развитие международных транспортных коридоров посредством снятия административных и технических барьеров, модернизации автомобильных и железных дорог, а также увеличения логистических мощностей морской инфраструктуры. Особое значение в этой части имеет транспортный коридор "Север-Юг" и конкретно маршрут "Казахстан – Туркменистан – Иран".

"Правительство Казахстана нацелено на полную реализацию поставленных главами наших государств задач и выведение казахстанско-иранского партнерства на качественно новый уровень", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Мохаммад Мохбер отметил высокий потенциал двустороннего взаимодействия РК и ИРИ во всех сферах экономики. В частности, он обозначил перспективы сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, туризме и других отраслях.





Фото: primeminister.kz





Первый вице-президент также призвал максимально использовать возможности региональных и международных транспортных коридоров для наращивания грузопотока.

"Отношения Ирана и Казахстана всегда носили добрый характер. Что касается политической стороны, наши отношения находятся на самом высоком уровне. Я уверен, что Ваш визит придаст импульс развитию торгово-экономических отношений наших стран. Несомненно, нам нужно активизировать частный сектор, чтобы компании активнее вовлекались в процесс взаимодействия. Приглашаем казахстанские компании принять активное участие в развитии нашего партнерства", – сказал Мохаммад Мохбер.

По итогам переговоров стороны выразили готовность разработать дорожную карту по реализации достигнутых договоренностей.

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран 26 апреля.

В рамках торгово-экономической миссии уже подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса КРС и МРС на сумму свыше $60 млн.

