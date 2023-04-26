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Казахстанские компании экспортируют в Иран продукцию на $60 млн

Казахстанские компании экспортируют в Иран продукцию на $60 млн Фото: pixabay
В рамках торгово-экономической миссии подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса КРС и МРС на сумму свыше $60 млн, сообщает Zakon.kz.

Товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2022 год составил $528 млн, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, передает пресс-служба премьер-министра РК.

При этом казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно нарастить поставки в Иран.

Иранские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям фосфорных удобрений, ферросплавов, а также пищевой продукции. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 26 апреля 2023 года прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран.

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