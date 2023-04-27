Подростка из Казахстана заподозрили в изнасиловании 45-летней женщины в Санкт-Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали 14-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в изнасиловании 45-летней местной жительницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Фонтанка", 20 апреля юный гражданин Казахстана вломился в квартиру жительницы одного из домов на Ярославском проспекте и надругался над ней. Спустя пять дней он вновь вернулся и стал ломиться в дверь, однако женщина позвонила в полицию.

Подростка задержали и возбудили в отношении него дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Несовершеннолетнего опросили и отпустили домой.

Ранее в Караганде спецназ обезвредил мужчину, взявшего в заложники сожительницу и дочь.