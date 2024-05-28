Шестилетний мальчик из Казахстана выпал из окна в Санкт-Петербурге
Фото: pixabay
Мальчик, приехавший в Санкт-Петербург (Россия) из Казахстана, оказался в реанимации после падения из окна, сообщает Zakon.kz.
Об этом 28 мая пишет издание "Фонтанка".
"В Петербурге спасают мальчика, который приехал на лечение и выпал из окна на Кирочной. Инцидент произошел накануне. Обстоятельства привычные – шестилетний ребенок навалился на москитную сетку и полетел вниз с третьего этажа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов. Мальчик помещен в реанимацию.
"Ребенок имеет особенности психического развития и приехал в Петербург из Казахстана вместе с мамой, чтобы пройти лечение", – пишет издание.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа.
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