Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шестилетний мальчик из Казахстана выпал из окна в Санкт-Петербурге

Шестилетний мальчик из Казахстана приехал в Санкт-Петербуг на лечение, но выпал из окна, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 22:43 Фото: pixabay
Мальчик, приехавший в Санкт-Петербург (Россия) из Казахстана, оказался в реанимации после падения из окна, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 мая пишет издание "Фонтанка".

"В Петербурге спасают мальчика, который приехал на лечение и выпал из окна на Кирочной. Инцидент произошел накануне. Обстоятельства привычные – шестилетний ребенок навалился на москитную сетку и полетел вниз с третьего этажа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов. Мальчик помещен в реанимацию.

"Ребенок имеет особенности психического развития и приехал в Петербург из Казахстана вместе с мамой, чтобы пройти лечение", – пишет издание.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа.

Читайте также

Пассажирский автобус загорелся на трассе в Карагандинской области
Пассажирский автобус загорелся на трассе в Карагандинской области
Паводки затопили водоочистную станцию в пригороде Атырау
Паводки затопили водоочистную станцию в пригороде Атырау
Конфликт на стройке в Астане – комментарий полиции
Конфликт на стройке в Астане – комментарий полиции
Диана Абдуллаева
Россия Казахстан Санкт-Петербург 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: