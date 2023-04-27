Недалеко от Алматы на кыргызской территории зафиксировано землетрясение

Фото: Zakon.kz

В 292 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана 26 апреля в 23 час 23 мин произошло землетрясение магнитудой MPV 4.2, сообщает Zakon.kz

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