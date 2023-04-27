Недалеко от Алматы на кыргызской территории зафиксировано землетрясение
Фото: Zakon.kz
В 292 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана 26 апреля в 23 час 23 мин произошло землетрясение магнитудой MPV 4.2, сообщает Zakon.kz
По информации ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" энергетический класс землетрясения 9.8.
- Координаты эпицентра 41.57° с.ш. 74.14° в.д.
- Глубина 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
16 апреля ученые зарегистрировали подземные толчки в Казахстане магнитудой 4.0. Эпицентр землетрясения расположен в 325 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана. На территории нашей страны толчки не ощущались.
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