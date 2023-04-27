Большой успех: на шоу "Голос.Дети" в Испании наша Жанель Али покорила жюри

12-летняя казахстанка Жанель Али покорила жюри испанской версии шоу "Голос.Дети", сообщает Zakon.kz

По информации телеканала "Астана" Жанель спела песню Кристины Агилеры "Hurt".



Теперь наставником нашей соотечественницы станет испанская певица и композитор Росарио Флорес.

Жанель в своих социальных сетях поблагодарила всех, кто помог ей добиться таких высот.

"За каждым большим успехом стоит огромный труд и поддержка близких людей. Хочу выразить огромную благодарность моему учителю, моим родителям и родным, диаспоре казахов в Испании и ассоциации казахов. Я вас люблю, родные мои!" — написала Жанель Али.



