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В СКО на озере Теренколь вымерзло 100 кг карася

В СКО на озере Теренколь вымерзло 100 кг карася Фото: pixabay
Специалисты зафиксировали факт замора рыбы на озере Теренколь в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24", на озеро выезжала рабочая комиссия, которая выяснила причины мора карася.

Предварительная причина гибели – промерзание мелководных участков водоёма. Глубина данного водоёма 1,5 метра.

Ранее мы писали, что в Карагандинской области на реке Кульса в Бухаржырауском районе обнаружили массовую гибель рыбы. Видео с места записали рыбаки. В район выехали представители Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и департамента экологии.

Елена Вебер
Северо-Казахстанская область
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