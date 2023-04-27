В СКО на озере Теренколь вымерзло 100 кг карася

Специалисты зафиксировали факт замора рыбы на озере Теренколь в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24", на озеро выезжала рабочая комиссия, которая выяснила причины мора карася.

Предварительная причина гибели – промерзание мелководных участков водоёма. Глубина данного водоёма 1,5 метра.

Ранее мы писали, что в Карагандинской области на реке Кульса в Бухаржырауском районе обнаружили массовую гибель рыбы. Видео с места записали рыбаки. В район выехали представители Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и департамента экологии.