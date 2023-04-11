Массовую гибель рыбы в реке сняли на видео в Карагандинской области

В Карагандинской области на реке Кульса в Бухаржырауском районе обнаружили массовую гибель рыбы. Видео с места записали рыбаки. В район выехали представители Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ekaraganda.kz, автором ролика является житель области.





"Дорога на Кульсу. То место, где вдоль дороги рыбачат. На правом берегу вся рыба вымерла. Вот это все малек лежит. Там дальше рыба покрупнее. Вдоль камыша также рыба лежит. Какой-то берег странный, как будто что-то привезли". Житель Карагандинской области

10 апреля 2023 года государственными инспекторами инспекции совместно с представителями департамента экологии и местных исполнительных органов был осуществлен выезд на место для установления факта гибели молоди рыбы.

"По результатам выезда был установлен частичный замор молоди рыбы (карась) на разливах вдоль автомобильной дороги, расположенных напротив реки Кульса (Откельсиз) Бухаржырауского района, о чем был составлен соответствующий акт". Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства

Вместе с тем специалисты департамента экологии отобрали пробы воды из реки для проведения лабораторных исследований и установления причин гибели рыбы.

Точная причина замора рыбы будет определена после получения заключения лабораторных исследований. Предположительная версия – промерзание водоема до дна и нехватка кислорода.

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