В Тегеране назначат специального торгового представителя Казахстана

В Тегеране в ходе встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Ирана Ибрахима Раиси было решено назначить специального торгового представителя Казахстана в Иране, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера это назначение поможет усилить работу в торговом направлении между двумя странами.

Также в текущем году планируется первое заседание казахстанско-иранской Рабочей группы по сельскому хозяйству, которая даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами в сфере АПК.

В целом, как отметил на встрече Смаилов, в настоящее время правительствами двух стран ведется активная работа по практической реализации поставленных на высшем уровне задач.

Глава Кабмина передал приветствие нашего президента Касым-Жомарта Токаева и отметил, что вопрос развития казахстанско-иранских отношений продолжает занимать особое место в повестке дня нашей страны.

"Уверен, что этот год будет отмечен новыми высокими результатами нашего сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах", – сказал Смаилов.



