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Стало известно, кто поедет от Казахстана на похороны президента Ирана

Кошанов поедет на похороны Раиси в Иран, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 10:06 Фото: Zakon.kz
Стало известно, кто от Казахстана поедет на похороны президента Ирана Ибрахима Раиса, погибшего при крушении вертолета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в Мажилисе Парламента, от Казахстана на похороны президента Ирана поедет спикер Палаты Ерлан Кошанов.

"Спикер по поручению президента примет участие в похоронных мероприятиях", – подтвердили Zakon.kz в пресс-службе Мажилиса.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.

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