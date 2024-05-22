Стало известно, кто поедет от Казахстана на похороны президента Ирана

Стало известно, кто от Казахстана поедет на похороны президента Ирана Ибрахима Раиса, погибшего при крушении вертолета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в Мажилисе Парламента, от Казахстана на похороны президента Ирана поедет спикер Палаты Ерлан Кошанов.

"Спикер по поручению президента примет участие в похоронных мероприятиях", – подтвердили Zakon.kz в пресс-службе Мажилиса.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.