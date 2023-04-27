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Дархан Косантаев исполняет обязанности акима Риддера

Дархан Косантаев исполняет обязанности акима Риддера Фото: gov.kz
Стало известно, кто исполняет обязанности акима Риддера. Им стал замакима города Дархан Косантаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию корреспонденту редакции подтвердили в городском акимате.

Дархан Косантаев родился 4 октября 1991 года в с. Каратогай Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1998 году поступил в Рулихинскую общеобразовательную среднюю школу Шемонаихинского района. 2009-2013 годы – учеба в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева на факультет экономики и менеджмента (бакалавр финансов). 2015-2017 годы – учеба в КазГЮИУ в Семее (бакалавр права).

Трудовую деятельность начал с должности и. о. главного специалистом в ГУ "Аппарат акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района" (11.2013-01.2014). В разные годы работал главным специалистом в ГУ "Аппарат акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района" (01.2014-02.2014), в ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шемонаихинского района" (03.2014-04.2015), в ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шемонаихинского района" (04.2015-08.2015).

Также занимал такие должности, как руководитель отдела поселковой инфраструктуры в ГУ "Аппарат акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района" (08.2015-05.2017), заведующий сектора бухгалтерского учета и отчетности, управления и мониторинга коммунальной собственностью ГУ "Отдел финансов Шемонаихинского района" (05.2017-02.2020).

Вместе с тем руководил ГУ "Отдел финансов Шемонаихинского района" (02.2020-12.2020), отделом по управлению персоналом ГУ "Аппарат акима города Риддера" (12.2020-05.2021), аппаратом акима Риддера (05.2021-13.04.2022).

С 14 апреля 2022 года и по настоящее время он занимает должность заместителя акима Риддера.

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Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой

21 апреля 2023 года не стало акима Риддера Дмитрия Горькового. Ему было 39 лет. Он скончался в больнице, остановка сердца. Должность акима города он занимал с сентября 2020 года.

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