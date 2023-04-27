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Двойник Ким Кардашьян умерла во время пластической операции

модель Фото: Instagram/ashtens_empire
Девушка-двойник, похожая на светскую львицу Ким Кардашьян, Кристина Эштен Гуркани скончалась во время пластической операции. У нее произошел сердечный приступ, сообщает Zakon.kz.

О трагедии сообщила семья Гуркани на личной странице модели в Intagram.

"C глубокой скорбью и невероятно тяжелым сердцем мы должны поделиться сокрушительной новостью о неожиданной кончине нашей прекрасной любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", – написали близкие девушки.

Кристина Эштен Гуркани прославилась благодаря сходству с Ким Кардашьян. Она настолько подражала модели, что повторяла каждое ее преображение. Девушка перенесла множество операций и не желала прекращать.

Двойнику Ким Кардашьян было всего 34 года. Мужа и детей у девушки не было.

В январе стало известно, что двойник принца Гарри скрывает лицо из-за страха за свою жизнь. 

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