Двойник Ким Кардашьян умерла во время пластической операции
Фото: Instagram/ashtens_empire
Девушка-двойник, похожая на светскую львицу Ким Кардашьян, Кристина Эштен Гуркани скончалась во время пластической операции. У нее произошел сердечный приступ, сообщает Zakon.kz.
О трагедии сообщила семья Гуркани на личной странице модели в Intagram.
"C глубокой скорбью и невероятно тяжелым сердцем мы должны поделиться сокрушительной новостью о неожиданной кончине нашей прекрасной любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", – написали близкие девушки.
Кристина Эштен Гуркани прославилась благодаря сходству с Ким Кардашьян. Она настолько подражала модели, что повторяла каждое ее преображение. Девушка перенесла множество операций и не желала прекращать.
Двойнику Ким Кардашьян было всего 34 года. Мужа и детей у девушки не было.
В январе стало известно, что двойник принца Гарри скрывает лицо из-за страха за свою жизнь.
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