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Двойник принца Гарри скрывает лицо из-за страха за свою жизнь

принц Гарри Фото: Instagram/theprinceharrylookalike
Двойник принца Гарри 39-летний Рис Уитток маскируется, чтобы выйти на публику, так как боится за свою жизнь после того, как герцог Сассекский признался в убийстве 25 афганцев во время военной службы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, артист работает двойником принца Гарри с 2017 года, но после выхода мемуаров младшего сына короля Карла III он "чувствует себя мишенью для террористов, жаждущих возмездия".

"Я начал чувствовать беспокойство, когда услышал, что Гарри говорит о своей службе в армии. А потом моя мама написала мне сообщение, от которого у меня мурашки побежали по коже. Там было написано: "Из-за того, что Гарри рассказал о службе в армии, он стал мишенью. Тебе нужно маскироваться на людях". Люди принимают меня за Гарри каждый божий день, поэтому я боюсь за свою жизнь", – рассказал Уитток.

Британский принц отслужил в Афганистане два срока. Всего он провел в армии 10 лет. В своих мемуарах "Spare" ("Запасной") он рассказал об убийстве 25 человек на службе в Афганистане.

Отметим, что принца лишили официальной роли на церемонии коронации его отца, как пишут СМИ, тоже в связи с выходом его книги.

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