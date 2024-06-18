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33-летняя россиянка умерла после пластической операции

россиянка умерла после пластической операции, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 08:48 Фото: pixabay
33-летняя жительница Иркутска впала в кому и умерла после введения анестезии для пластической операции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IRK.ru, трагедия произошла в мае. Женщина поступила в одну из платных клиник Свердловского округа Иркутска для проведения плановой хирургической пластической операции. При введении препаратов для общей анестезии состояние иркутянки резко ухудшилось, и она впала в кому. 27 мая она скончалась.

Следственный комитет в Иркутске возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". 

Отмечается, что расследование уголовного дела контролирует прокуратура. Надзорный орган проверит законность принятых следователями процессуальных решений. Также прокуратура Свердловского округа с привлечением Росздравнадзора оценивает исполнение законодательства о здравоохранении.

Ранее сообщалось, что внутриутробные операции на плоде начали проводить в Казахстане.

Елена Беляева
Россия 2024 год
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