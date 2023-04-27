Медико-социальную экспертизу можно будет проходить в заочно-проактивном формате
Документом регламентирован порядок заочно-проактивного освидетельствования лица на установление инвалидности или степени утраты трудоспособности.
Согласно проекту, медико-социальная экспертиза (МСЭ) освидетельствуемого лица проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) медицинской организации по месту его постоянного жительства (постоянной регистрации):
- в отделах МСЭ и (или) отделах методологии и контроля МСЭ соответствующего региона;
- в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь;
- в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;
- в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в следственных изоляторах;
- на дому;
- заочно;
- заочно-проактивно.
Определено, что "заочное проактивное освидетельствование – проведение медико-социальной экспертизы на основании деперсонифицированных документов, поступивших из информационных систем Министерства здравоохранения РК (ИС МЗ РК)".
Заочное проактивное освидетельствование (переосвидетельствование) проводится на основании электронной формы №031/у с согласия пациента или его представителя с приложением электронных документов:
- консультаций специалистов, отражающих жалобы, данные объективного обследования с указанием степени нарушения функций организма, диагнозов и рекомендаций;
- результатов клинических, лабораторных, рентгенологических и других исследований;
- результатов пролеченного случая (пролеченных случаев) в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях, на дому, в санаторно-курортных организациях, с указанием динамических изменений в состоянии пациента; возникших осложнений; резюмирования результатов лабораторных исследований, консультаций; рекомендаций с учетом реабилитационного потенциала, реабилитационного диагноза и шкалы реабилитационного маршрута;
- результатов активного посещения пациента, вызывавшего скорую/ неотложную медицинскую помощь.
При этом из государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП, поступают сведения:
- подтверждающие трудовую деятельность;
- подтверждающие факт участия (или неучастия) в системе обязательного социального страхования, при первичном установлении степени УОТ по данному социальному риску;
- документа, выданного уполномоченным органом в соответствующей сфере деятельности, установившим причинно-следственную связь, для определения причины инвалидности, связанной с ранением, контузией, травмой, увечьем, заболеванием;
- документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) – при установлении опеки (попечительства).
Направление на МСЭ в заочно-проактивном формате
Лечащий врач медицинской организации по месту прикрепления пациента или лечащий врач диспансера при наличии стойких нарушений функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами:
1) проводит проверку данных пациента в МИС;
2) уведомляет пациента о направлении на заочное освидетельствование и необходимости дать ответ на sms-сообщение о согласии на сбор и обработку персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну пациента, необходимых для установления инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определения необходимых мер социальной защиты;
3) получает от пациента или его представителя ответ о согласии.
Форма №031/у после утверждения ЭЦП председателя ВКК в автоматизированном режиме передается из МИС в ИС МЗ РК.
К проведению медико-социальной экспертизы в заочно-проактивном формате привлекаются независимые эксперты медико-социальной экспертизы на основе контракта на оказание экспертных услуг (с 1 января 2025 г.).
Формирование проекта акта медико-социальной экспертизы
При заочно-проактивном освидетельствовании (переосвидетельствовании) форма № 031/у поступает в модуль "Реестр зарегистрированных актов МСЭ" ЦБДИ в автоматическом режиме:
1) на основании поступивших медицинских документов освидетельствуемого лица формируется электронный проект акта МСЭ.
Проекту акта МСЭ присваивается уникальный номер, который генерируется автоматически и содержит 14 цифр: дату поступления документов и порядковый номер;
2) обезличиваются указанные в медицинских документах ИИН, ФИО, дата рождения, адрес проживания, место работы освидетельствуемого лица, данные медицинской организации, медицинских работников и его представителя;
3) формируется лист ожидания;
4) проводится выбор трех экстерриториальных экспертов отделов МСЭ (один руководитель и два главных специалиста) из Реестра экспертов, участвующих в заочном освидетельствовании.
5) экстерриториальным экспертам отделов МСЭ направляется проект акта МСЭ с обезличенными данными.
Формирование экспертного заключения при заочно-проактивном освидетельствовании
Экспертное заключение при заочно-проактивном освидетельствовании выносится:
- первично, не имеющие документов о причинно-следственной связи заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий) с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием, чрезвычайными экологическими ситуациями, радиационным воздействием при проведении ядерных взрывов и испытаний, ликвидацией последствий аварий на ядерных объектах, а также связанных с выполнением воинского и служебного долга;
- повторно, не имеющие документов о причинно-следственной связи заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий) с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием;
- с диагнозами, соответствующими Перечню нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование (переосвидетельствовании) в пилотном режиме.
Если в экспертном решении сделана отметка о несоответствии диагноза Перечню нозологических форм заочного освидетельствования, цели направления либо несоответствии данных лабораторных и функциональных исследований степени нарушений функций организма, а также в случаях несовпадения экспертных решений по группе инвалидности гражданин направляется на очное освидетельствование.
При этом гражданину направляется соответствующее sms-сообщение о необходимости пройти очное освидетельствование.
Экспертное заключение выносится экстерриториальным экспертом – руководителем отдела МСЭ на основании автоматически сформированного сравнения данных экспертных решений.
Далее экспертное заключение в автоматизированном режиме отправляется:
- в медицинскую организацию – "Извещение об экспертном заключении МСЭ" формы № 031/у;
- услугополучателю (его представителю) – sms-сообщение о принятом экспертном заключении и возможности получения результатов оказания государственной услуги на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz.
В случае несогласия с результатами заочного проактивного освидетельствования его можно обжаловать в территориальном подразделении по месту постоянного жительства.
В остальном проект содержит те же нормы, которые регламентированы действующими Правилами проведения медико-социальной экспертизы.
Проект находится на публичном обсуждении до 15 мая 2023 года.