Медико-социальную экспертизу можно будет проходить в заочно-проактивном формате

Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект Правил проведения медико-социальной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Документом регламентирован порядок заочно-проактивного освидетельствования лица на установление инвалидности или степени утраты трудоспособности.



Согласно проекту, медико-социальная экспертиза (МСЭ) освидетельствуемого лица проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) медицинской организации по месту его постоянного жительства (постоянной регистрации):

в отделах МСЭ и (или) отделах методологии и контроля МСЭ соответствующего региона; в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь; в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь; в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в следственных изоляторах; на дому; заочно; заочно-проактивно.

Определено, что "заочное проактивное освидетельствование – проведение медико-социальной экспертизы на основании деперсонифицированных документов, поступивших из информационных систем Министерства здравоохранения РК (ИС МЗ РК)".

Заочное проактивное освидетельствование (переосвидетельствование) проводится на основании электронной формы №031/у с согласия пациента или его представителя с приложением электронных документов:

консультаций специалистов, отражающих жалобы, данные объективного обследования с указанием степени нарушения функций организма, диагнозов и рекомендаций;

результатов клинических, лабораторных, рентгенологических и других исследований;

результатов пролеченного случая (пролеченных случаев) в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях, на дому, в санаторно-курортных организациях, с указанием динамических изменений в состоянии пациента; возникших осложнений; резюмирования результатов лабораторных исследований, консультаций; рекомендаций с учетом реабилитационного потенциала, реабилитационного диагноза и шкалы реабилитационного маршрута;

результатов активного посещения пациента, вызывавшего скорую/ неотложную медицинскую помощь.

При этом из государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП, поступают сведения:

подтверждающие трудовую деятельность;

подтверждающие факт участия (или неучастия) в системе обязательного социального страхования, при первичном установлении степени УОТ по данному социальному риску;

документа, выданного уполномоченным органом в соответствующей сфере деятельности, установившим причинно-следственную связь, для определения причины инвалидности, связанной с ранением, контузией, травмой, увечьем, заболеванием;

документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) – при установлении опеки (попечительства).

Направление на МСЭ в заочно-проактивном формате

Лечащий врач медицинской организации по месту прикрепления пациента или лечащий врач диспансера при наличии стойких нарушений функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами:

1) проводит проверку данных пациента в МИС;

2) уведомляет пациента о направлении на заочное освидетельствование и необходимости дать ответ на sms-сообщение о согласии на сбор и обработку персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну пациента, необходимых для установления инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определения необходимых мер социальной защиты;

3) получает от пациента или его представителя ответ о согласии.

Форма №031/у после утверждения ЭЦП председателя ВКК в автоматизированном режиме передается из МИС в ИС МЗ РК.

К проведению медико-социальной экспертизы в заочно-проактивном формате привлекаются независимые эксперты медико-социальной экспертизы на основе контракта на оказание экспертных услуг (с 1 января 2025 г.).

Формирование проекта акта медико-социальной экспертизы

При заочно-проактивном освидетельствовании (переосвидетельствовании) форма № 031/у поступает в модуль "Реестр зарегистрированных актов МСЭ" ЦБДИ в автоматическом режиме:

1) на основании поступивших медицинских документов освидетельствуемого лица формируется электронный проект акта МСЭ.

Проекту акта МСЭ присваивается уникальный номер, который генерируется автоматически и содержит 14 цифр: дату поступления документов и порядковый номер;

2) обезличиваются указанные в медицинских документах ИИН, ФИО, дата рождения, адрес проживания, место работы освидетельствуемого лица, данные медицинской организации, медицинских работников и его представителя;

3) формируется лист ожидания;

4) проводится выбор трех экстерриториальных экспертов отделов МСЭ (один руководитель и два главных специалиста) из Реестра экспертов, участвующих в заочном освидетельствовании.

5) экстерриториальным экспертам отделов МСЭ направляется проект акта МСЭ с обезличенными данными.

Формирование экспертного заключения при заочно-проактивном освидетельствовании

Экспертное заключение при заочно-проактивном освидетельствовании выносится:

первично, не имеющие документов о причинно-следственной связи заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий) с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием, чрезвычайными экологическими ситуациями, радиационным воздействием при проведении ядерных взрывов и испытаний, ликвидацией последствий аварий на ядерных объектах, а также связанных с выполнением воинского и служебного долга; повторно, не имеющие документов о причинно-следственной связи заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий) с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием; с диагнозами, соответствующими Перечню нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование (переосвидетельствовании) в пилотном режиме.

Если в экспертном решении сделана отметка о несоответствии диагноза Перечню нозологических форм заочного освидетельствования, цели направления либо несоответствии данных лабораторных и функциональных исследований степени нарушений функций организма, а также в случаях несовпадения экспертных решений по группе инвалидности гражданин направляется на очное освидетельствование.

При этом гражданину направляется соответствующее sms-сообщение о необходимости пройти очное освидетельствование.

Экспертное заключение выносится экстерриториальным экспертом – руководителем отдела МСЭ на основании автоматически сформированного сравнения данных экспертных решений.

Далее экспертное заключение в автоматизированном режиме отправляется:

в медицинскую организацию – "Извещение об экспертном заключении МСЭ" формы № 031/у;

услугополучателю (его представителю) – sms-сообщение о принятом экспертном заключении и возможности получения результатов оказания государственной услуги на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz.

В случае несогласия с результатами заочного проактивного освидетельствования его можно обжаловать в территориальном подразделении по месту постоянного жительства.

В остальном проект содержит те же нормы, которые регламентированы действующими Правилами проведения медико-социальной экспертизы.

Проект находится на публичном обсуждении до 15 мая 2023 года.