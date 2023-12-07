В Казахстане социальные работники будут проходить специальное тестирование

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила организации тестирования социальных работников в сфере социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации тестирования на знание законодательства РК.

Программы тестирования социальных работников

Первая программа предназначена для социальных работников высшей категории и включает:

тесты на знание Конституции РК (15 вопросов), Социальный кодекс РК (15 вопросов), Кодекс "О браке (супружестве) РК" (15 вопросов), Административный процедурно-процессуальный кодекс РК (15 вопросов), законов "О противодействии коррупции" (15 вопросов), "О языках в Республике Казахстан" (15 вопросов), "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" (15 вопросов), "О правах ребенка в Республике Казахстан" (15 вопросов), "О профилактике бытового насилия в Республике Казахстан" (15 вопросов).

Значение прохождения тестирования по программе составляет не менее 95 правильных ответов от общего количества вопросов (135 вопросов) по всем нормативным правовым актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту.

Общее время на выполнение тестов на знание законодательства составляет 110 минут.

Вторая программа предназначена для социальных работников первой категории и включает:

тесты на знание Конституции РК (15 вопросов), Социальный кодекс РК (15 вопросов), Кодекс "О браке (супружестве) РК" (15 вопросов), Административный процедурно-процессуальный кодекс РК (15 вопросов), законов "О противодействии коррупции" (15 вопросов), "О правах ребенка в Республике Казахстан" (15 вопросов), "О профилактике бытового насилия в Республике Казахстан" (15 вопросов).

Значение прохождения тестирования по программе составляет не менее 65 правильных ответов от общего количества вопросов (105 вопросов) по всем нормативным правовым актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту.

Общее время на выполнение тестов на знание законодательства по второй программе составляет 90 минут.

Третья программа предназначена для социальных работников второй категории и включает:

тесты на знание Конституции РК (15 вопросов), Социальный кодекс РК (10 вопросов), Кодекс "О браке (супружестве) РК" (10 вопросов), Административный процедурно-процессуальный кодекс РК (10 вопросов), законов "О противодействии коррупции" (10 вопросов), "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" (10 вопросов), "О профилактике бытового насилия в Республике Казахстан" (10 вопросов).

Значение прохождения тестирования по программе составляет не менее 35 правильных ответов от общего количества вопросов (75 вопросов) по всем нормативным правовым актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту.

Общее время на выполнение тестов на знание законодательства составляет 60 минут.

Четвертая программа предназначена для социальных работников, вновь поступивших без категории, и включает:

тесты на знание Конституции РК (10 вопросов), Социальный кодекс РК (10 вопросов), Кодекс "О браке (супружестве) РК" (10 вопросов), законов "О противодействии коррупции" (10 вопросов), "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" (10 вопросов), "О профилактике бытового насилия в Республике Казахстан" (10 вопросов).

Значение прохождения тестирования по программе составляет не менее 30 правильных ответов от общего количества вопросов (60 вопросов) по всем нормативным правовым актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту.

Общее время на выполнение тестов на знание законодательства составляет 60 минут.

Как проходит тестирование

В тестировании принимают участие кандидаты, вновь поступившие и работающие в сфере социальной защиты населения.

Для участия в тестировании кандидаты не позднее одного календарного дня до дня тестирования подают заявление через веб-портал "электронного правительства".

Подтверждением приема документов является расписка с указанием даты и времени прохождения тестирования, которая подписывается электронной цифровой подписью услугодателя.

В приеме заявления может быть отказано в случае представления кандидатом неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия.

К тестированию допускаются кандидаты, имеющие при себе документ, удостоверяющий личность гражданина РК, содержащий индивидуальный идентификационный номер (ИИН), либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

До начала тестирования представитель/оператор проводит для тестируемых инструктаж по тестированию и отвечает на возникшие у них вопросы.

Кандидаты, имеющие неудовлетворительное самочувствие до начала проведения тестирования, сообщают об этом представителю/оператору. В этом случае тестирование таких кандидатов проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день согласно графику тестирования.

Кабинет тестирования оснащается подавителем сотовой связи, а также для ведения видео и аудиозаписи процесса тестирования – техническими средствами записи. Каждый рабочий компьютер оснащается веб-камерой для снятия фотографии кандидата и ведения видеозаписи процесса тестирования.

Кандидаты не разговаривают с другими тестируемыми кандидатами, не обмениваются материалами, не используют информацию на бумажных, электронных и иных носителях, не покидают помещение.

Кандидатам не допускается заносить в зал/кабинет тестирования принимающе-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иные электронные оборудования). Такие устройства на время проведения тестирования помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

Подсчет правильных ответов тестирования осуществляется автоматически и после завершения тестирования кандидатам выдаются их результаты.

При получении кандидатом результата тестирования не ниже значений, указанных в программах тестирования, в интегрированной информационной системе формируется сертификат о прохождении тестирования.

Если же результаты тестирования ниже значений, указанных в программах тестирования, выдается справка о прохождении тестирования с результатами.

Кандидаты, получившие результаты тестирования ниже установленных значений, допускаются к повторному тестированию не ранее чем через месяц со дня прохождения тестирования.

Кандидаты, получившие результаты тестирования не ниже значений, указанных в программах тестирования, допускаются к участию в собеседовании.

Предусматривается, что кандидаты, получившие результаты тестирования ниже значений прохождения тестирования, имеют право подать на апелляцию в апелляционную комиссию уполномоченного органа.

Апелляционная комиссия состоит не менее чем из пяти членов, в том числе председателя.

Решение апелляционной комиссии правомочно при наличии двух третей членов от общего числа.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 декабря.