Эксперты: почему МСБ на задворках кредитования

Высокие процентные ставки, программы льготного кредитования и регуляторные ограничения, препятствуют получению кредитов для малого бизнеса в казахстанских банках. Такими мнениями с Zakon.kz поделились финансовые эксперты.

В последнем выступлении на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны глава государства заявил, что малый и средний бизнес в Казахстане остается "за бортом доступного банковского кредитования".

"При этом мы знаем, что у банков деньги есть, и они готовы финансировать прозрачно работающих предпринимателей", – говорил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Вопрос кредитования МСБ, а также малого и микробизнеса, в частности, обсуждается много лет, но малые предприятия и по сей день не всегда могут, а порой и не хотят идти кредитоваться в банки. Почему так происходит и по какой причине банки, при наличии возможностей не кредитуют малый бизнес рассказали финансовые эксперты.

Корень проблемы – госкредиты

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев говорит, что банки — это тот же бизнес, где акционеры также стремятся максимизировать прибыль и минимизировать риски.

"Когда банки выдают кредиты, они стараются формировать свой портфель таким образом, чтобы диверсифицировать риски и обеспечивать приемлемую доходность. В нашей стране корень проблемы в сфере корпоративного кредитования заключается в том, что крупнейшие заемщики имеют доступ к льготным государственным средствам и гарантиям, и могут получать кредиты в обход банков второго уровня, через госпрограммы и фонды". Мурат Кастаев

Из-за этого коммерческие банки лишаются крупных и качественных заемщиков, которые могли бы приносить им стабильный долгосрочный доход.

"Так государство выдавливает частные банки из крупного корпоративного кредитования. Запустив льготные ипотечные программы через государственный банк, который подмял под себя почти всю ипотеку в стране, государство лишает частные банки возможности зарабатывать на ипотеке. Тоже самое и с льготным автомобильным кредитованием. В результате, коммерческим банкам остаются две сферы – малый и средний бизнес, а также потребительское кредитование", – сказал Мурат Кастаев.

Что мешает кредитованию малого бизнеса

Вместе с тем кредитование МСБ – это большой риск для банков. Заемщики от малого и микробизнеса, как правило, менее устойчивы и платежеспособны в сравнении с крупным бизнесом и часто не имеют возможности предоставить залог по кредиту. Другой момент в том, что этот сегмент также охвачен льготными кредитными госпрограммами, которые ограничивают доходность для банков.

"По сути, единственным сегментом для банков, где нет государства, является потребительское кредитование. Именно там банки конкурируют между собой, предлагают новые продукты и именно там банки получают для себя наибольший доход. Поэтому кредитование МСБ остается на задворках", – поясняет Мурат Кастаев.

Также препятствием для бизнеса остается высокий уровень государственного присутствия в экономике, снижение которого планируется только на уровне разговоров. По словам эксперта, государство напрямую, либо через квазигоссектор контролирует 2/3 экономики страны.

В этой связи, как отмечает эксперт, МСБ не будет расти, пока в экономике доминирует государство. Банки тоже это понимают и потому не заинтересованы в активном кредитовании МСБ. Таким образом, решение проблемы заключается в двух политических решениях – государству необходимо сворачивать льготные программы кредитования и предоставить коммерческим банкам возможность конкурировать на этом рынке, а также снижать долю государства в экономике и позволить расти малому и среднему бизнесу.

Он также считает, что банковский кредит – рискованная затея и для самого бизнеса. Из-за высокой инфляции и базовой ставки, стоимость коммерческих кредитов довольно высокая и доходит до 20-24%. То есть, чтобы отдавать банкам эти проценты, рентабельность бизнеса должна составлять около 30% чистой годовой доходности, а бизнес-сфер, где ее можно получить – очень мало.

"Такие ставки по кредитам неподъемны для малого бизнеса и риски невозврата этих кредитов высоки. Это понимает и сам малый бизнес, и поэтому неохотно идет в банки". Мурат Кастаев

Непредсказуемый агент

Экономист Арман Бейсембаев также указывает, что причин, по которым малый бизнес обделен банковским кредитованием множество – начиная от недостаточной развитости рынка капитала до особенностей структуры локальной экономики.

Главной причиной, по мнению эксперта, является институциональный риск, то есть отсутствие внятных правил игры в экономике.

"Нестабильность и непредсказуемость принимаемых решений, неработающие и слаборазвитые институты. Как следствие незащищенность прав и свобод бизнеса. В таких условиях бизнесу запредельно трудно расти и развиваться, а банкам просчитать все риски", – говорит Арман Бейсембаев.

Как и предыдущий спикер, он подчеркнул, что малый бизнес нестабилен и подвержен любым изменениям в экономике. Вкупе с названными институциональными рисками – малый бизнес может стать непредсказуемым экономическим агентом с неизвестными перспективами даже на горизонте одного года.

"Отсюда же и довольно высокие ставки кредитования бизнеса. Куда включается вся премия за риск, что делает такой кредит непривлекательным для самого бизнеса. Ведь подчас ставка по кредиту может более чем вдвое превышать маржинальность этого бизнеса. Кредитоваться под 20-25% годовых при маржинальности твоего предприятия в 5-10%, а подчас и того меньше — это чистое безумие и самоубийство". Арман Бейсембаев

Регуляторные оковы

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов говорит, что во многих случаях банки попросту не могут кредитовать малый бизнес из-за регуляторных особенностей, в том числе и правил резервирования.

"Если банки будут кредитовать высокорисковый бизнес, они вынуждены будут создавать, скажем 100% провизии, практически на суперпроблемный кредит. Из-за этого стоимость кредита будет большой", – поясняет Расул Рысмамбетов.

Если ослабить регуляторные ограничения, то тогда банки могут нарушить рекомендации Basel III (стандарты по банковскому надзору – прим.ред), требования международного стандарта финотчетности МСФО 9 и прочие.

Финансовый консультант отметил, что данный вопрос стоит адресовать не только банкам, но и регулятору. Поскольку, при отсутствии провизий банки рискуют быть оштрафованными. Кроме того, определенные сложности создают валютные и курсовые риски.

"С учетом всех этих факторов, банки будут вынуждены буквально "ломить" большие проценты, и не по своей воле, а в силу того, что у нас достаточно жесткие формулы высчитывания процентов". Расул Рысмамбетов

Варианты для изменений

Расул Рысмамбетов упомянул, что банковские кредиты во многих странах недоступны малому и микробизнесу, тем более в странах с такой высокой инфляцией, как в Казахстане. Для того, чтобы усилить кредитование малых предприятий прежде всего нужна макроэкономическая стабильность, которой опять-же непросто добиться в условиях сильной инфляции.

Исправить ситуацию могло бы также послабление каких-то регуляторных ограничений. Возможно даже необходимо создание фонда или банка внутри Казахстана, который смог бы занимать деньги малому бизнесу по ставке ниже инфляции.

"Сейчас уже инфляция двузначная и даже с минимальной маржой банков это будут ставки 25-30%. Плюс ко всему, в банках работает много людей. Если мы заставим банки прям чуть ли не по себестоимости выдавать деньги, как они будут платить зарплату сотрудникам, и как они будут начислять проценты по депозитам. Здесь очень много вопросов", – подчеркнул Расул Рысмамбетов.

Мурат Кастаев считает, что малый бизнес мог бы привлекать долевое финансирование, а не долговое, но этому мешает неразвитость фондового рынка.

"При должном развитии фондовых инструментов банки могли бы кредитовать малые бизнесы, упаковывать эти займы в диверсифицированные пакеты и продавать на бирже, брокерские компании могли бы создавать биржевые фонды (ETF) на бумаги малого бизнеса, и розничные инвесторы могли бы вкладываться в них, получая доход и обеспечивая приток капитала для малых предприятий". Мурат Кастаев

Он еще раз подчеркнул, что государству нужно сворачивать льготные программы и предоставлять льготные займы адресно, для наиболее нуждающихся или социально уязвимых слоев населения.

По мнению экономиста, граждане, имеющие высокий доход и недвижимость, не должны получать льготную ипотеку или автокредиты под ставки, в три раза ниже уровня инфляции.

"Получается, разницу по этим займам платят все налогоплательщики страны и это несправедливо" – добавил Мурат Кастаев.

Также, по его мнению, государству следует сокращать расходы. То есть, если с одной стороны Нацбанк РК повышает базовую ставку и изымает ликвидность из экономики, то с другой стороны, правительство наращивает расходы госбюджета и вливает деньги в экономику, что в итоге приводит к перегреву экономики и влечет за собой высокую инфляцию.

"А чем выше инфляция – тем выше базовая ставка. Чем выше базовая ставка – тем дороже кредиты для бизнеса. И государство, вливая деньги в экономику через льготное кредитование, по сути, разогревает инфляцию и делает кредиты еще более недоступными и это создает дисбалансы и искажения по всей экономике". Мурат Кастаев

Поддерживает мнение о необходимости сокращения льготных кредитов и Арман Бейсембаев. Он полагает, что каналы финансирования потребителей дешевыми деньгами следует если не ликвидировать, то сократить. И вместо этого перенаправить деньги на кредитование малого и среднего бизнеса, производящего продукт или услугу с высокой добавленной стоимостью.

Пока же существенных изменений в государственной экономической политике не наблюдается.

В заключение немного статистики. По данным АРРФР совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за февраль 2023 года на 0,1% до 9,5 трлн тенге, но снизились с начала года на 1,2%. А займы субъектам МСБ с начала 2023 года сократились на 1,5%.