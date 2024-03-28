Польза или вред: нужны ли казахстанскому бизнесу льготные кредиты

Как влияет на экономику льготное кредитование предпринимателей, приносит ли оно пользу и нужны ли вообще казахстанскому бизнесу льготные кредиты – мнениями об этом с Zakon.kz поделились эксперты финансового рынка.

Представители финансового сектора время от времени высказывают мнения о том, что государству следует отказаться от идеи льготного финансирования либо сделать его более адресным и точечным. Как правило, речь идет об относительно дешевой, по сравнению с рыночными ставками, ипотеке и субсидировании кредитных ставок для бизнеса.

В рамках панельной сессии на XI CFO Summit председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова упомянула, что льготные кредиты составляют порядка 50% от кредитного портфеля банковского сектора бизнесу, что в свою очередь создает "диспропорцию для макроэкономики и вообще для развития экономических институтов и для развития бизнеса".

Нужно ли отказываться от льготных кредитов?

Финансовый консультант Арман Бейсембаев считает, что отношение к льготному кредитованию довольно сложное, так как рынок развивающийся.

"Льготное кредитование для бизнеса можно, наверное, оставить. Но не в широком смысле этого слова. То есть, нельзя всем и каждому выдавать льготный кредит – это действительно искажает экономику и уничтожает конкуренцию на рынке. Если один предприниматель получил льготный кредит, у него одни условия, а тот, кто получил кредит на общих основаниях, предложит другие. О конкуренции в такой ситуации мы не можем говорить. Однако есть отрасли кредитования, где можно и, даже нужно, запускать льготное кредитование. Это те сферы, которые создают в экономике добавочную стоимость", – говорит Арман Бейсембаев.

Выдача льготных кредитов предпринимателям, которые, к примеру, хотят работать в сфере торговли, не приносит существенной пользы экономике, считает эксперт. Торговые точки создают рабочие места и даже могут положительно влиять на ВВП, но экономический эффект от этого будет мизерным. Более того, торговля импортной продукцией на стратегическом уровне как бы закрепляет импортозависимость и не способствует тому, чтобы экономика становилась диверсифицированной.

"Совсем другое дело, когда выдается кредит предпринимателю, который, скажем, хочет открыть цех по обработке металлоконструкций. Это разный масштаб, разный подход к ведению бизнеса и совершенно другое отношение и влияние на экономику. В данном случае уже можно говорить о том, что заложена основа под экспорт несырьевого сектора. Если обработка и изготовление каких-то металлоконструкций используются и в строительстве, их также можно использовать на внутреннем рынке. Это уже продукт с высокой добавленной стоимостью". Арман Бейсембаев

Эксперт полагает, что развивать необходимо именно те проекты, которые бы способствовали росту несырьевого и ненефтяного сектора, в том числе обработка и изготовление различных изделий, продовольственных товаров, обработка сельхозпродукции.

Для этого, по его мнению, должно иметь место целевое стратегическое финансирование, приниматься стратегическая программа на государственном уровне, которая бы четко определяла, в каких отраслях, с какой добавленной стоимостью и выхлопом должно работать льготное кредитование. Кроме этого, необходимы критерии для компаний, которые могут получить более дешевые деньги. При этом важно, чтобы предприниматели, работающие в таких отраслях, имели равный доступ к кредитным ресурсам.

"Самое главное, чтобы у всех были равные базовые условия на уровне льготных кредитов, и у всех была одна ставка. То есть доступ к денежным ресурсам должен быть одинаковым, но в определенной отрасли. В дальнейшем это поспособствует нормальной конкуренции". Арман Бейсембаев

Конфликт государства с банками

На сегодняшний день льготное кредитование имеет неоднозначную репутацию по нескольким причинам. Одна из них – конфликт государства с банками, поясняет финансист Расул Рысмамбетов. В отличие от банков, государство может позволить себе убытки, но низкие ставки искажают рыночную информацию.

"Государство потихоньку вытесняет банки из бизнеса. Яркий пример – когда строители пролоббировали снятие пенсионных накоплений на покупку недвижимости. Это отрастило цены на жилье в два раза, в общем-то на пустом месте. Это ударило по инфляции и по всему остальному. Строители, конечно, довольны, они все свое жилье продали, в том числе и весьма некачественное. Но никто не говорит о том, что люди по 10-15 лет будут выплачивать все эти завышенные ставки, цены и так далее. Из-за всего этого ипотека уже не интересна банкам", – прокомментировал финансист.

Если государство продолжит такую политику, не исключено, что банки будут сокращаться, считает эксперт. Даже в текущих условиях из-за чрезмерного вовлечения государства в бизнес кредиты, банки уходят в потребительское кредитование. Впрочем, это банковский взгляд на вещи. С точки зрения государства, оно вынуждено выходить на рынок, поскольку банки не кредитуют бизнесменов.

"Истина где-то между этими мнениями. Есть как чрезмерное участие государства на кредитном рынке, так и не очень активные банки второго уровня, которые могут зарабатывать на торговле государственными ценными бумагами (ГЦБ). Здесь нужно сокращать участие банков в торговле ГЦБ, немного стимулировать и подталкивать банки к выдаче корпоративных кредитов в бизнес". Расул Рысмамбетов

Необходимый инструмент

Тем не менее, несмотря на вышеупомянутые сложности, льготное финансирование бизнеса – это инструмент управления развитием тех или иных отраслей экономики, говорит финансист. Несмотря на то, что существующие программы льготного кредитования имеют недостатки, не стоит "выплескивать ребенка вместе с водой".

"Нужно улучшать работу этого инструмента, а не отменять его вообще. Льготное кредитование есть практически во всех странах, поэтому не стоит отказываться от льготного кредитования бизнеса, когда это используется для развития внутреннего производства". Расул Рысмамбетов

Существующие рыночные ставки весьма высокие, и кредитоваться по ним может только часть предпринимателей. При этом отдельные отрасли промышленности кредитование по рыночным ставкам попросту убьет, считает финансист.

В случае, если на рынке останутся только высокие ставки, без каких-либо льгот, предпринимательство придет в упадок, за которым может последовать серьезный кризис на 5-6 лет.

"В такой ситуации спустя пару лет может начать расти конкуренция и экономика. Но готовы ли мы на 2-3 года уйти в большой минус, который вызовет социальное напряжение и тотальное обнищание 60% граждан? Скорее всего, нет. Поэтому, вероятнее всего, это не случится, и льготное кредитование надо оставлять, но поддерживать предпринимательство именно там, где мы собираемся развиваться", – пояснил Расул Рысмамбетов.

В заключение эксперт отметил, что, помимо дешевых кредитов, которые могли бы помогать развиваться предпринимательству, нужны также дополнительные меры, которые бы позволяли бизнесу укрепляться и после выплаты всех кредитов и поддерживающего финансирования начать развиваться самостоятельно. А для этого нужна целая экономическая программа.