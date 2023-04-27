Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям

В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 июля будет повышено пособие матерям, родившим и воспитавшим 7 и более детей, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля размер социального пособия, выплачиваемого из республиканского бюджета матерям, награжденным подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющим звание "Мать-героиня", то есть родившим и воспитавшим 7 и более детей, будет повышен до 7,4 МРП (в 2023 году – 25 530 тенге). Соответствующая норма предусмотрена в Социальном кодексе РК.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, одной из новелл Социального кодекса  является введение нового понятия – "Награжденные матери". Этот статус будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками "Күміс алқа, "Алтын алқа", или ранее получившим звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней.

Новость по теме

Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году

На сегодняшний день матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере. Теперь же предусматривается дифференциация размера пособия, выплачиваемого награжденным матерям.

"Так, размер пособия для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен с 1 июля 2023 года до 7,4 МРП (в 2023 году – 25 530 тенге). Данное изменение коснется порядка 90 тыс. награжденных матерей", – говорится в сообщении. 

Получателям пособия повышение размера будет осуществляться автоматически на основании сведений, имеющихся в информационных системах государственных органов.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев Илья Скуб объяснил, почему у многодетных забирают их статус после взросления детей.

Читайте также

Когда завершат транспортную развязку на ул. Саина в Алматы

В Абайской области рассматривают первые заявки на льготные кредиты по молодежной программе

Дети металлургов АО "АрселорМиттал Темиртау" открыли выставку

Анастасия Стативкина
МТСЗН РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления