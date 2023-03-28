Почему у многодетных забирают их статус после взросления детей, объяснили в Минтруда

Многодетные матери возмутились, что их лишают статуса после того, как дети достигают 18 лет. Почему это нормально, объяснили вице-министр труда и социальной защиты Олжас Ордабаев и руководитель Управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб, сообщает Zakon.kz.

В Астане в Центре поддержки института семьи "Жанұя" прошла встреча чиновников с многодетными матерями и матерями-одиночками. Илья Скуб рассказал журналистам, что у жителей есть вопросы в части лишения статуса многодетности после достижения детьми 18 лет.

"Эти вопросы задаются уполномоченному органу, я думаю, это будет решаться. Но нужно быть объективными, это уже взрослые люди, именно статус теряется после того, окончили вузы, создают собственные семьи. Это вполне обычная практика в развитых странах, в соседних странах. При достижении определенного возраста и создании семьи такой статус теряется. Понятно, что это все дети ее. Но я, к примеру, взрослый человек, создал свою семью, уже я должен содержать своих родителей, грубо говоря. Может быть 60-80 лет, у нее 10 детей – это обязанность детей содержать своих родителей, это прописано в законе о браке и семье. Поэтому я считаю это нормально". Илья Скуб

Вице-министр труда и соцзащиты Олжас Ордабаев в свою очередь отметил, что это мировая практика. Он посоветовал исходить из самого понятия многодетности. То есть многодетная – это мать, которая воспитывает четверых и более детей. Как только достигают 18 лет, они уже перестают быть детьми.

"Поэтому этот статус пересматривается. Он уже не находится на попечении родителей, он уже взрослый. Работает. Сам себя может обеспечивать. Это мировая практика. Именно понятие многодетности зависит от количества детей, которые до возраста 18 лет". Олжас Ордабаев

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года. Размеры выплат пособий дифференцированы в зависимости от количества детей: