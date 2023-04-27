В Алматы открылась выставка экспонатов из переработанного пластика

Plastic in Art или "вторая жизнь" пластика – это не просто реально, это еще и красиво, прочно и многофункционально. Это интересные дизайнерские решения, особое искусство и новый подход к острой проблеме ответственного потребления.

Выставка приурочена к запуску нового сезона проекта "3.2.1. Старт!", направленного на поддержку молодежных инициатив. Все желающие смогут увидеть работы переработчиков пластика, дизайнеров одежды и интерьера в фойе ТРЦ "Forum" (пр. Сейфуллина, 617), арт-событие продлится до 3 мая.

Учитывая новые тренды и шагая в ногу со временем, организаторы проекта "3.2.1. Старт!" в лице компании Coca-Cola Icecek Kazakhstan (CCI Kazakhstan) приняли решение о трансформации проекта "3.2.1. Старт!", который с этого года будет ориентирован на развитие и популяризацию раздельного сбора пластика и его переработки среди молодежи Казахстана. Данное изменение также поможет компании достигнуть своих целей по обязательству - собирать 100% выпущенного компанией объема пластика к 2030 году.

С этой целью компания намерена привлечь студентов 10-ти ведущих университетов Казахстана из 6-ти городов и совместно с ними разработать идеи по сортировке и сбору отходов для их дальнейшего вторичного использования. Участникам 8-го сезона проекта "3.2.1. Старт!" предстоит придумать схему по сбору, сортировке и переработке отходов у себя в университете, а лучшая идея будет воплощена в стенах ВУЗа благодаря финансовой поддержке организатора конкурса. Авторы лучшей идеи по окончанию сезона в качестве награды получат полную линейку дорогостоящего оборудования по переработке пластиковых отходов, чтобы подарить им "вторую жизнь".

"Мы твердо уверены, что благодаря совместным усилиям студентов, эко-сообщества Казахстана, представителей бизнеса и государства мы сумеем найти множество интересных путей достижения нашей цели – внедрить раздельный сбор и как следствие развить отрасль вторичной переработки сырья. Весь мир стремится к циркулярной экономике, и мы считаем, что в Казахстане есть все возможности для ее развития". Алима Исембаева, директор по корпоративным отношениям и проектам устойчивого развития Компании CCI Kazakhstan

Кроме того, в рамках проекта "3.2.1. Старт!" компания CCI Kazakhstan планирует обратить внимание общественности и молодежи на вопросы вторичного использования отходов, и именно с этой целью была организована выставка Plastic in Art, где были представлены множество различных экспонатов, выполненных из переработанного пластика.

Фото: CCI Kazakhstan

Посетители выставки узнали о том, почему важно сортировать отходы, как это можно организовать у себя дома, что происходит с собранным сырьем, а также организаторы мероприятия рассказали о важности пластика как сырья, которому можно дать "вторую жизнь.

Так, к примеру, чтобы создать прозрачную вазу от Trashback, представленную на выставке, было переработано 29 пэт-бутылок (пластиковых), а на одну футболку NOA понадобилось 15. Одним из самых ярких экспонатов выставки можно назвать скамейку, произведенную энтузиастами из команды Rocket Plastic - победителями одного из предыдущих сезонов проекта "3.2.1. Старт!". В рамках ранее объявленного Компанией Coca-Cola эко-марафона, в котором приняли участие алматинцы и гости южной столицы, молодые ребята произвели скамейки из переработанного пластика. Стоит отметить, что благодаря активности населения, а также поддержке Акимата города Алматы и сети PlastNet удалось собрать почти 3 тонны пластика, часть которого была использована для производства первых шести скамеек, подаренных городу Алматы - их можно увидеть в парке им. Горького. Оставшийся объем собранного пластика был направлен на дальнейшую переработку. Компания и дальше намерена продолжать инвестировать в такого рода инициативы.

О Компании CCI Kazakhstan

CCI Kazakhstan производит и продает газированные и негазированные напитки компании The Coca-Cola Company в Казахстане. Начав свою деятельность по розливу Coca-Cola в 1994 году, компания в 2008 году перешла под руководство Coca-Cola İçecek.

Имея 2 завода со штатом более чем 850 сотрудников, CCI Kazakhstan обслуживает население в размере 19 млн.человек. Ее портфель включает в себя такую продукцию, как Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Piko, BonAqua, FuseTea, Schweppes, Burn и Monster.