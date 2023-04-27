Досаев о митингах в Алматы: Я не позволю перекрывать дороги
Фото: Instagram/erbolat_dosaev
Аким Алматы высказался о призывах жителей города перекрывать дороги для решения своих вопросов, сообщает Zakon.kz.
Житель Алатауского района обратился к Ерболату Досаеву с жалобой на акима Алатауского района. Он пожаловался, что в феврале в районе хотели провести митинг, однако аким района Азамат Калдыбеков не отреагировал.
"Аким Алатауского района, как я понимаю из сводок, он в разных местах бегает и в кабинетах не прячется. Много сделано, но впереди еще много надо сделать. Соберите людей, приходите и поднимайте нормальные вопросы и будем делать. Я вижу в последнее время тенденцию – обращения к главе государства и перекрытие дорог, но в городе я не позволю этого делать".Ерболат Досаев
Досаев призвал активных жителей обращаться в акиматы района и решать вопросы.
"Но перекрывать дороги – это противозаконно, вы мешаете другим людям. Я слышу такое: "Если мы перекроем, куда денется власть, придет и порешает". Ничего подобного, будем решать вопросы планово. Я не прошу меня любить как акима, но уважать как представителя власти я бы хотел этого".Ерболат Досаев
Ерболат Досаев проводит встречу с жителями Алатауского района.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ