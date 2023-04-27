Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы у водителя автобуса, сбившего женщину, оказались поддельные права

Водитель автобуса, сбивший женщину в Алматы, подделал права Фото: Zakon.kz
В Алматы водитель автобуса, сбивший пешехода, подделал водительское удостоверение, сообщает Zakon.kz.

По информации отдела дознания, мужчина подделал водительское удостоверение. 

"Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 345 УК РК. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП здоровью пешехода причинен тяжкий вред. В ходе следствия водительское удостоверение водителя вызвало сомнение. Специальная экспертиза установила его подделку. Этот факт стал основания для регистрации еще одного уголовного дела. Недавно состоялся приговор", – сказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Решением суда он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 385 УК РК и приговорен к двум годам ограничения свободы и к 80 часам общественных работ.

В Алматы в октябре 2022 года водитель автобуса, следуя по проспекту Толе би в восточном направлении, допустил наезд на женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

Читайте также

В Улытауской области установят охранную зону на территории нацпарка

В правила проведения антикоррупционного мониторинга внесут изменения

Минэкологии добавили новые функции

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления