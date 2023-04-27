В Алматы у водителя автобуса, сбившего женщину, оказались поддельные права

В Алматы водитель автобуса, сбивший пешехода, подделал водительское удостоверение, сообщает Zakon.kz.

По информации отдела дознания, мужчина подделал водительское удостоверение.



"Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 345 УК РК. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП здоровью пешехода причинен тяжкий вред. В ходе следствия водительское удостоверение водителя вызвало сомнение. Специальная экспертиза установила его подделку. Этот факт стал основания для регистрации еще одного уголовного дела. Недавно состоялся приговор", – сказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Решением суда он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 385 УК РК и приговорен к двум годам ограничения свободы и к 80 часам общественных работ.

В Алматы в октябре 2022 года водитель автобуса, следуя по проспекту Толе би в восточном направлении, допустил наезд на женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.