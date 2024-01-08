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Смертельное ДТП с автобусом: полиция Алматы ответила, есть ли уголовное дело в отношении водителя

На водительницу автобуса завели уголовное дело: в полиции Алматы прокоментировали данную информацию Фото: Zakon.kz
Ранее в Казнете появилась информация, что на водителя автобуса, сбившего группу людей в Алматы, завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокоментировали данную информацию. 

"По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех граждан, Управление дознания ДП города Алматы зарегистрировало уголовные дела по ст. 345 ч. 4, 351 ч. 3 и 293 ч. 1 УК", – говорится в сообщении. 

В полиции отметили, что водителя автобуса, гражданку  К., допросили в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей. 

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", – говорится в сообщении. 

Ранее женщина-водитель записала обращение. Она рассказала, что,  выписавшись из больницы, узнала, что на нее завели уголовное дело. 

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли три человека, пострадали семь человек. Нападавший душил женщину, когда она была за рулем. 

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