Смертельное ДТП с автобусом: полиция Алматы ответила, есть ли уголовное дело в отношении водителя

Ранее в Казнете появилась информация, что на водителя автобуса, сбившего группу людей в Алматы, завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокоментировали данную информацию.

В полиции отметили, что водителя автобуса, гражданку К., допросили в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее женщина-водитель записала обращение. Она рассказала, что, выписавшись из больницы, узнала, что на нее завели уголовное дело.

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли три человека, пострадали семь человек. Нападавший душил женщину, когда она была за рулем.