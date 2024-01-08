Смертельное ДТП с автобусом: полиция Алматы ответила, есть ли уголовное дело в отношении водителя
Фото: Zakon.kz
Ранее в Казнете появилась информация, что на водителя автобуса, сбившего группу людей в Алматы, завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокоментировали данную информацию.
"По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех граждан, Управление дознания ДП города Алматы зарегистрировало уголовные дела по ст. 345 ч. 4, 351 ч. 3 и 293 ч. 1 УК", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что водителя автобуса, гражданку К., допросили в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей.
"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", – говорится в сообщении.
Ранее женщина-водитель записала обращение. Она рассказала, что, выписавшись из больницы, узнала, что на нее завели уголовное дело.
22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли три человека, пострадали семь человек. Нападавший душил женщину, когда она была за рулем.
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