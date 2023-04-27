В правила проведения антикоррупционного мониторинга внесут изменения

Антикоррупционная служба подготовила поправки в Правила проведения антикоррупционного мониторинга, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлен новый пункт о том, что Антикоррупционная служба и ее территориальные подразделения для проведения антикоррупционного мониторинга вправе создавать решением первого руководителя рабочую группу из числа своих сотрудников, представителей общественности, экспертного сообщества.

Как поясняется, это сделано для усиления аналитики, так как на практике антикоррупционные мониторинги проводятся несколькими специалистами с различными профессиональными навыками.

Также меняются сроки проведения антикоррупционного мониторинга.

Так, уполномоченный орган и его территориальные подразделения проводят антикоррупционный мониторинг в следующие сроки:

комплексный антикоррупционный мониторинг – не реже одного раза в год (в прежней редакции – ежеквартально);

(в прежней редакции – ежеквартально); тематический антикоррупционный мониторинг – на постоянной основе.

Кроме того, дополнен пункт, что иные субъекты противодействия коррупции проводят тематический антикоррупционный мониторинг по собственной инициативе, в любое время в следующем порядке:

сбор и обобщение из открытых источников информации;

изучение и анализ собранной информации;

определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в определенной сфере деятельности, конкретном государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора;

новое – формирование результата антикоррупционного мониторинга с выработкой рекомендаций государственным органам, организациям, субъектам квазигосударственного сектора по противодействию коррупции по устранению коррупционных рисков, повышению эффективности деятельности по противодействию коррупции.

Поясняется, что предлагаемые изменения в проект правил направлены на урегулирование порядка проведения иными субъектами противодействия коррупции в вопросе проведения антикоррупционного мониторинга.

При этом позиция пункта: "Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры" носит исключительно рекомендательный характер.

По результатам антикоррупционного мониторинга формируется решение, которое включает:

оценку эффективности антикоррупционных мер и предложения по повышению эффективности деятельности государственных органов, организаций и/или субъектов квазигосударственного сектора по противодействию коррупции; рекомендации о проведении анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организаций и/или субъектов квазигосударственного сектора.

Аналитический отчет по итогам антикоррупционного мониторинга, проведенного территориальными подразделениями уполномоченного органа и иными субъектами противодействия коррупции, направляется в заинтересованное территориальное подразделение центрального государственного органа, местный исполнительный орган, государственную организацию или субъект квазигосударственного сектора для рассмотрения решения, а также в уполномоченный орган для обобщения.

Также в правила добавлены следующие пункты:

Аналитический отчет по итогам антикоррупционного мониторинга, проведенного уполномоченным органом, направляется в заинтересованные государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора. Итоги антикоррупционного мониторинга могут быть рассмотрены на заседаниях консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции, общественных советов, образуемых государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора.

В обосновании этих норм говорится, что в компетенцию Агентства входят функции координации деятельности государственных органов, организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений согласно закону "О противодействии коррупции".

"В связи с чем возможность направления результатов антикоррупционного мониторинга в адрес государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора соответствует действующему закону. Кроме того, не направление результатов антикоррупционного мониторинга в заинтересованный государственный орган, организацию, субъект квазигосударственного сектора делает данный инструмент превенции неэффективным и не результативным, что противоречит пункту 6 раздела 5 Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы", - поясняется в тексте.

При этом уточняется, что предлагаемая норма "итоги антикоррупционного мониторинга могут быть рассмотрены на заседаниях …" носит рекомендательный характер.

Заключительную часть правила предлагается дополнить показателем эффективности мер по противодействию коррупции, который позволит "измерить" изменения в сфере противодействия коррупции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 мая.