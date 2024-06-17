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Законодательство РК

В Правила проведения камерального контроля внесут изменения

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 09:22 Фото: pexels
Министерство финансов разработало проект поправок в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является актуализация правил проведения камерального контроля. Так, в части упорядочения деятельности аудиторов предусмотрено исполнение объектом аудита уведомления путем непризнания результатов камерального контроля.

В частности, предусмотрено, что по итогам рассмотрения уведомления объектом государственного аудита принимается одно из следующих решений:

  • признание результатов камерального контроля с последующим устранением нарушений, указанных в уведомлении;
  • непризнание результатов камерального контроля с последующим размещением обоснования на веб-портале государственных закупок;
  • направление возражения в апелляционную комиссию в порядке, предусмотренном законом.

Уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения) объекту государственного аудита.

При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.

Данный механизм позволит уменьшить количество возражений в апелляционную комиссию Министерства финансов РК, а также влияние камерального контроля на пересмотр итогов закупок и даст объекту аудита право обоснования допуска/отклонения заявок потенциальных поставщиков и расчету условных скидок.

Соответственно, объекты аудита будут самостоятельно принимать решения при подведении итогов закупок.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июня 2024 года.

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