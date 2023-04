Град размером с бейсбольный мяч выпал в Техасе

Град размером с бейсбольный мяч выпал в городах американского штата Техас.

Особенно сильно пострадали города Вэлли Миллс и Чайна Спринг, жители присылали фотографии огромных градин.



Жителям рекомендовали оставаться дома и укрыться в убежище. Помимо града, по району пронеслись разрушительные ветры.

Жители также сообщают о поврежденных автомобилях.

По прогнозам синоптиков, штормы продолжатся до пятницы и могут сопровождаться торнадо, грозами и наводнениями. В регионе объявили третий из пяти уровней погодной опасности.

Not really what you want to be dealing with on your Hump Day - large hail in Texas and more severe weather continues overnight! #TXwx pic.twitter.com/qyHXqT2ibk