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Град размером с бейсбольный мяч выпал в Техасе

град в США Фото: pixabay
В некоторых регионах США из-за продвижения с севера на юг холодного фронта уже несколько дней наблюдаются сильные бури, ветер, грозы и крупный град, сообщает Zakon.kz.

Град размером с бейсбольный мяч выпал в городах американского штата Техас. 

Особенно сильно пострадали города Вэлли Миллс и Чайна Спринг, жители присылали фотографии огромных градин.

Жителям рекомендовали оставаться дома и укрыться в убежище. Помимо града, по району пронеслись разрушительные ветры.

Жители также сообщают о поврежденных автомобилях.

По прогнозам синоптиков, штормы продолжатся до пятницы и могут сопровождаться торнадо, грозами и наводнениями. В регионе объявили третий из пяти уровней погодной опасности.



Град в Техасе

Фото: Facebook/Christopher Kosar


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Данияр Кунафин
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