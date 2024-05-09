Внезапная гроза с градом обрушилась на жителей СКО

9 мая на север Казахстана внезапно обрушилась гроза с градом, несмотря на общее потепление в регионе, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Петропавловск.news, сельские жители делятся фотографиями и видеозаписями с градом и дождем. Как уточняется, короткий ливень с градом прошел по селам южных районов области.





Издание пишет, что майская гроза с градом, ураганный ветер и похолодание для Северо-Казахстанской области не редкость. Сильный майский шторм был в регионе и год назад. А 6 мая был особенно разрушительный ураган, при котором ветер достигал скорости 34 метра в секунду.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 9 мая 2024 года рассказали о текущей паводковой ситуации в Казахстане.