Токаев рассказал о национальном бренде казахстанцев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 27 апреля 2023 года на сессии Ассамблеи народа Казахстана назвал национальный бренд страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, "такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд".

"Культурными и нравственными основами нашей единой нации также являются патриотизм, учтивость, гостеприимство, трудолюбие, почитание народных традиций и семейных устоев. И это, можно сказать, нравственный остов всего нашего общества. На этом зиждились многовековые представления нашего народа о внутреннем моральном стержне каждого человека". Касым-Жомарт Токаев

Повестка дня очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана под председательством главы государства – "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие". Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.