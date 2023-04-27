Сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Токаева – текстовая трансляция

Сегодня, 27 апреля 2023 года, в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева началось заседание XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Повестка дня – "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство народа – основа обновленного Казахстана" прошла 29 апреля 2022 года. На ней Касым-Жомарт Токаев определил приоритеты деятельности АНК.

Президент:

"Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство – это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности.

Я не раз говорил о том, что Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего. Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина.

Наш народ не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!"

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев:

"В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено Ассамблее. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике.

Пять депутатов Сената, назначаемые Президентом по предложению Ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в Парламенте интересы всех этносов Казахстана. Кроме того, 12 членов Ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога.

Следует подчеркнуть, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства".

Президент:

"Таким образом, в своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования. Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути в глубинных реформ или замедлять движение ни в коем случае нельзя.

Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Поэтому все наши реформы, в первую очередь, направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан. Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию.

Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание".

Глава государства:

"Благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании были свободными от этнических или иных узких предпочтений, архаичных стереотипов. Главными стали общегражданские мотивы выбора, которые отражали реальную политическую конкуренцию, разнообразие взглядов и идей.

Теперь мы вступили в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана. В обществе активно формируются новые идеи, новые институты, новые общественные отношения – это и есть настоящие реформы, меняющие облик общества и в целом, государства. То, о чем мы еще недавно говорили как о стратегических планах, стало осязаемой реальностью. Завтра постепенно превращается в сегодня.

Мы вместе принимаем судьбоносные решения, вместе строим наше общее будущее. Я глубоко убежден, что такое единство целей, безусловно, послужит мощным двигателем наших реформ. По большому счету, это и есть наше самое главное, бесценное достижение".

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев:

"Подлинная демократия не на словах, а на деле создает самые благоприятные условия для поступательного прогресса нации и укоренения идеи гражданственности. Мы можем смело утверждать, что за годы Независимости у нас сформировалась новая общенациональная идентичность.

В чем она проявляется и какие ее символы? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно разрабатывать искусственные идеологические концепции, заниматься интерпретациями и размышлениями. По-сути, все лежит на поверхности.

Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей. Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса".

Президент:

"Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства.

Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие. В свою очередь, небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность.

Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас всегда переполняет чувство гордости за свою страну".

Глава государства:

"Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть.

Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по-сути, нации.

Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность. При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности".

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев:

"Эта уникальная идентичность, выдержав испытание временем, стала ядром общественного самосознания. "Единство в многообразии", "Мы разные, но мы едины" – это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни.

В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта. И в этом я вижу особый символизм. В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания.

Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам. Поэтому все эти праздники стали общими для миллионов граждан нашей страны независимо от их этнической принадлежности. Мы являемся свидетелями удивительного единения наших граждан".

Глава государства:

"Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд.

Культурными и нравственными основами нашей единой нации также являются патриотизм, учтивость, гостеприимство, трудолюбие, почитание народных традиций и семейных устоев. И это, можно сказать, нравственный остов всего нашего общества. На этом зиждились многовековые представления нашего народа о внутреннем моральном стержне каждого человека".

Фото: akorda.kz

Глава государства:

"Формальный подход здесь недопустим, межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании.

Важно помнить, ни одна из стратегических задач государства, по-сути, не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны".

Касым-Жомарт Токаев:

"Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций.

В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности.

С учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям. Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми".

Президент:

"Әрбір азамат өз болашағын Қазақстанмен тығыз байланыстыруы керек. Сонда ғана халқымыз біртұтас ел болып тұра алады. Ешкімді ұлтына, тіліне, дініне қарап кемсітуге болмайды. Қоғамда мұндай ұстанымға сай бөлектенуге жол берілмейді. Әрқайсымыз – Қазақстан атты қасиетті қара шаңырақтың перзентіміз. Бәріміз – бүгінгі өмірі және болашағы – бір бауырлас азаматтармыз.

Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону.

При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, "вестись" на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны".

Фото: akorda.kz

Глава государства:

"Говоря о демократии, всегда нужно помнить, что на чашах весов находятся не только права и свободы гражданина, но и его обязанности, ответственность. Свободу не следует путать со вседозволенностью, а культуру диалога воспринимать как слабость.

Давно известно, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Это главный принцип построения Справедливого государства.

Для его реализации нужно обеспечить неотвратимость наказания за любые правонарушения. Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике, и в отношении всех граждан, независимо от их положения в обществе или былых заслуг".

Касым-Жомарт Токаев:

"С другой стороны, следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков.

"Плюрализму – да, радикализму – нет" – этот принцип остается незыблем. В нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия. Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее и наше будущее.

У нас имеются абсолютно убедительные примеры, подчеркивающие единство нашей нации, дружбу, толерантность и патриотизм граждан. Отрадно, что Ассамблея и ее члены все активнее продвигают идеи мира и согласия в социальных сетях, оперативно реагируют на провокации, защищая наше единство".

Президент:

"За прошедший год представители Ассамблеи не раз выступали с заявлениями по резонансным случаям, неизменно продвигая прагматичную и консолидирующую позицию. Вы не просто часть общественного объединения, а настоящие полномочные представители идей мира и согласия. Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения.

Следуя этому подходу, мы можем противостоять любым попыткам внести раздор в наше общество. Каждый гражданин должен смело отстаивать ценности единства и солидарности нашего народа как внутри страны, так и за рубежом.

Хороший пример – челленджи в социальных сетях, в которых наши граждане разной этнической принадлежности говорят о сплоченности нашего народа, отсутствии дискриминации в стране. Радует, когда представители креативной индустрии и просто творческие люди создают контент, посвященный особой атмосфере дружбы и взаимопонимания в Казахстане, доброте и толерантности наших граждан. Такие песни, стихи, видеоролики всегда вызывают восторженную реакцию аудитории".

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев:

"Следует принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности. На прошлой сессии я поручал серьезно заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов. На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами.

При этом важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп. Последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов.

Нужно разъяснять людям проводимую государством политику в сфере межэтнических отношений, показывать бесчисленные примеры дружбы и солидарности наших граждан. Очень важно обеспечить участие местных сообществ в деятельности Ассамблеи и ее общественных структур".

Президент:

"Необходимо расширять поле соприкосновения между этносами. Это позволит в конечном итоге сформировать в нашей стране единое общенациональное коммуникационное пространство. Ассамблея должна обратить особое внимание на работу в районах с полиэтническим населением.

Ассамблеяның қызметін біртіндеп ұлттың ықпалдастық әлеуетін күшейтуге бағыттау керек. Сондай-ақ Ассамблея этномәдени және басқа да қоғамдық бірлестіктердің қызметіне тың серпін беру мәселесіне айрықша назар аударуы қажет. Олар этносаралық коммуникацияның тиімді жолдарын қалыптастыруға тиіс.

Түрлі этностардың мәдениет қайраткерлері арасында қоғамдық диалогтың болуы өте маңызды. Жұмыс тәсілі қазіргі заманға сай болғаны жөн. Үкімет осы айтылған мәселелерге назар аударуы керек".

Глава государства:

"Нужно предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами. Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества.

Каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык. Это, по-сути, основа общенациональной идентичности. При этом все граждане Казахстана должны чувствовать свои сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру.

Упомянутые мною принципы "мы разные, но мы равные", "единство в многообразии" должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования".

Касым-Жомарт Токаев:

"Особое значение имеет творчество этнических театров и их поистине народных коллективов. Считаю необходимым организовать гастроли этих театров во всех регионах, на лучших сценах нашей страны, а также за рубежом.

Этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках.

Отдельное внимание нужно уделить поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов Казахстана. Они должны всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке".

Глава государства:

"Необходимо всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на нашей земле. Предлагаю учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана.

Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы. При этом размер денежного вознаграждения должен быть, как минимум не меньше государственной премии.

Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации". Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года.

Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства. В целом, считаю, что нам нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. Она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность нашего народа".

Президент:

"Стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования.

Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно. Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой.

Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность. В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен. В целом, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер".

Фото: akorda.kz

Президент:

"Вся основная работа Ассамблеи должна идти на местах, что называется "на земле". От региональных ассамблей и местных этнокультурных объединений будет зависеть не только реализация задач, поставленных на этой сессии, но и успех реформ в целом.

Ассамблея көптеген игілікті іске ұйытқы болып отыр. Мәселен, рекордшы Сергей Цырульников "100 ауыл" жобасы бойынша бастама көтерді. Ол ауылдық жердегі 100 мектепті спортқа қажетті құрал-жабдықпен қамтамасыз етті. Мұның бәрін бюджеттен қаржы сұрамай жүзеге асырды.

"Үйде сөйле" атты жобаның аясында аула клубтары ашылып жатыр. Тұрғындар сол жерде бас қосып, қазақ тілін үйрене бастады. Әкімдіктер осындай ұтымды бастамаларға барынша қолдау көрсетуге тиіс. Этномәдени бірлестіктердің жергілікті билікпен тікелей қатынас орнатуы маңызды".

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев:

"Для повышения эффективности государственной политики необходим комплексный анализ. Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса нациестроительства с соответствующими актуальными рекомендациями.

Необходимо уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике. Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, – это, в целом, большая тема для серьезного разговора.

Ожидаю от профильных министерств, Академии государственного управления конкретных предложений по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы".

Фото: akorda.kz

Президент:

"Ассамблея показала себя важнейшим общественно-политическим институтом, который олицетворяет собой и реализует на практике подлинные демократические принципы и ценности.

Ассамблея успешно воплощает в жизнь принципы сосуществования и взаимодействия различных культур, что является наиболее актуальной проблемой современного мира".

Фото: akorda.kz

Глава государства:

"Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав.

Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени.

Мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания. В каждом соотечественнике я вижу пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу. Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!".