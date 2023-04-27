Президент назвал главный принцип построения Справедливого Казахстана
Фото: Zakon.kz
27 апреля 2023 года на сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что, говоря о демократии, всегда нужно помнить, что на чашах весов находятся не только права и свободы гражданина, но и его обязанности, ответственность, сообщает Zakon.kz.
Президент подчеркнул, что свободу не следует путать со вседозволенностью, а культуру диалога воспринимать, как слабость.
"Давно известно, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Это главный принцип построения Справедливого государства".Касым-Жомарт Токаев
Для его реализации, как отметил глава государства, нужно обеспечить неотвратимость наказания за любые правонарушения.
"Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике, и в отношении всех граждан, независимо от их положения в обществе или былых заслуг".Касым-Жомарт Токаев
Повестка дня очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана под председательством главы государства – "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие". Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.
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