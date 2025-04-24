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Политика

Токаев назвал главные задачи Ассамблеи народа Казахстана

Токаев, задачи, АНК, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:00 Фото: akorda.kz
24 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев во время выступления на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил, что в разные годы в стране создавались различные диалоговые площадки и общественные органы, сообщает Zakon.kz.

Но, продолжая, он подчеркнул, что Ассамблея была и остается незаменимой платформой консолидации общества и упрочения национальной идентичности.

Более того, Ассамблея выступает одной из институциональных опор государственности.

"Поэтому и груз ответственности, возлагаемый на нее, с каждым днем растет. Защита национальных интересов и укрепление суверенитета Казахстана – наш священный долг. Уверен, что члены Ассамблеи глубоко осознают это. Ассамблея должна работать как общенародный орган, объединяющий всех граждан Казахстана вокруг наших общих ценностей и целей".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, основной задачей Ассамблеи была и остается работа по укреплению мира и единства в Казахстане, целостности государства и независимости.

"Мы будем и дальше принимать системные меры в этом направлении. В 2022 году мною была утверждена Концепции развития АНК, срок действия которой подходит к концу. Поэтому уже сейчас нужно приступить к разработке нового документа, который определит приоритеты деятельности Ассамблеи на 2026-2030 годы. В проекте Концепции должны найти отражение новые принципы и подходы, касающиеся консолидации общества, обеспечения гармоничного развития и защиты прав всех этносов Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Далее президент подчеркнул, что правительству следует детально проанализировать все республиканские и региональные планы работы в межэтнической сфере и внести предложения по повышению их эффективности. В целом, необходимо продолжить совершенствование всех государственных и общественных механизмов укрепления единства нации.

Также от Токаева последовал ряд актуальных задач.

Во-первых, Ассамблее нужно усиливать работу в регионах. В прошлом году новый Дом дружбы появился в духовном и историко-культурном центре нашей страны – Туркестане.

"Теперь предстоит создать аналогичное учреждение в густонаселенной Алматинской области. Таким образом, откроется еще один важный центр общественной жизни региона. Ассамблея должна быть представлена в Кордайском, Уйгурском, Сайрамском, Панфиловском и других районах, где проживают представители различных национальностей. Дома дружбы планируется открыть еще в ряде городов и районных центров. Поддерживаю это нужное начинание, нам надо последовательно расширять инфраструктуру общественного согласия. Дома дружбы во всех регионах надо включить в карты популярных у наших граждан и зарубежных гостей туристических маршрутов. Руководителям профильных органов и акимам следует всесторонне поддержать работу Ассамблеи в сфере этномедиации, проект "Елдесу және татуласу" в ближайшие два года нужно масштабировать по всей стране. Правительству и акимам поручаю внести в планы общественно-политической работы и другие проекты АНК, приняв меры по их дальнейшей реализации".Касым-Жомарт Токаев

Во-вторых, важно шире продвигать идеи единства и согласия в информационном пространстве. Эта первоочередная задача всех структур Ассамблеи, особенно клубов журналистов.

"Профильному министерству, акимам регионов нужно включить в состав клубов журналистов АНК представителей ведущих СМИ, обеспечить единый алгоритм их работы. Нужно оказать системную поддержку средствам массовой информации, выпускающимся на языках казахстанских этносов, в первую очередь, в регионах".Касым-Жомарт Токаев

В-третьих, предстоит в полной мере задействовать потенциал культуры и искусства для реализации принципа "единство в многообразии". Музеи Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Федора Достоевского, Михаила Шолохова и другие составляют бесценную сокровищницу культурного наследия Казахстана.

"Важно позаботиться об их популяризации, организовать их экспозиции в Астане и Алматы. Отдельные этнокультурные объединения собрали уникальные частные коллекции искусства и этнографии, которые тоже должны стать культурным достоянием всей страны".Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане успешно работают 9 русских драматических театров, а также четыре уникальных этнических театра: уйгурский, корейский, узбекский, немецкий.

"В год 30-летия Ассамблеи можно провести на общей площадке в Алматы фестиваль театрального искусства этносов Казахстана. Полагаю, аншлаг будет обеспечен. Госпожа Наталья Дубс справедливо обратила внимание на вопрос подготовки технических специалистов для театров и сферы культуры в целом. Нужно изучить эту инициативу, по возможности помочь в ее реализации".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:00
Токаев: АНК стала основной моделью общенациональной гармонии и единства

С текстовой трансляцией можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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