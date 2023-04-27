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В Казахстане предложили учредить новую госнаграду

Казахстан президент АНК орден Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 27 апреля на сессии АНК предложил учредить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, необходимо всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на казахстанской земле. 

"Предлагаю учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана. Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы". Касым-Жомарт Токаев.

При этом он добавил, что размер денежного вознаграждения должен быть, как минимум не меньше государственной премии.

"Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации". Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года. Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства". Касым-Жомарт Токаев

В целом, президент считает, что Казахстану нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. На его взгляд, она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность народа.

Также Касым-Жомарт Токаев призвал граждан повышать свою правовую культуру.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Аида Балаева на пленарной секции рассказала о роли АНК в реализации политических реформ и укреплении общенационального единства.

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