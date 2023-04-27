В Улытауской области установят охранную зону на территории нацпарка

Подготовлен проект постановления правительства "Об установлении охранной зоны РГУ "Государственный национальный природный парк "Улытау" Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК" на территории области Улытау, сообщает Zakon.kz.

"Установить охранную зону на территории области Улытау вокруг границы республиканского государственного учреждения "Государственный национальный природный парк "Улытау" Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК" шириной 2 километра, общей площадью 28420 гектар, без изъятия у собственников земельных участков и землепользователей и без изменения категории земель, режим и порядок природопользования на территории охранной зоны национального парка, согласно приложению, границу охранной зоны, аналогичную конфигурации границы национального парка", - говорится в постановлении.

Как поясняется, охранная зона устанавливается для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного внешнего воздействия.

Режим природопользования в охранной зоне государственного национального природного парка "Улытау"

В охранных зонах государственных природных заповедников запрещается:

создание новых и расширение существующих населенных пунктов;

размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное воздействие на экологические системы государственного природного заповедника;

ведение интенсивных форм сельского и лесного хозяйства с применением токсичных для растительного и животного мира пестицидов, ядохимикатов и удобрений;

выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и на рельеф загрязняющих веществ и сточных вод, размещение отходов;

добыча полезных ископаемых;

любительская (спортивная) и промысловая охота;

захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов;

деятельность, способная изменить гидрологический режим экологических систем государственного природного заповедника (строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений и других объектов, приводящих к прекращению или снижению естественного стока вод);

интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;

другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические системы государственного природного заповедника.

Вместе с тем на территории охранных зон государственных природных заповедников могут осуществляться различные формы хозяйственной деятельности, не оказывающие негативного воздействия на состояние экологических систем заповедника:

лесохозяйственная деятельность;

традиционное землепользование, включая пастьбу скота и сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения долговременной сохранности и неуязвимости биологического разнообразия;

туристская и рекреационная деятельность;

использование минеральных вод, бальнеологических и климатических ресурсов;

промысловое и любительское (спортивное) рыболовство;

проведение наземных и авиационных работ по тушению лесных и степных пожаров;

рекультивация нарушенных земель;

восстановление лесных и иных растительных сообществ;

восстановление среды обитания и численности диких животных;

использование земельных участков для обустройства мест пребывания туристов, устройства питомников для искусственного размножения, выращивания, разведения эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, а также для строительства служебных зданий (кордонов) для проживания работников государственного природного заповедника, предоставления им служебных земельных наделов.

Ограничения хозяйственной деятельности собственников земельных участков и землепользователей в охранных зонах государственных природных заповедников устанавливаются решениями местных исполнительных органов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 мая.

Государственный национальный природный парк "Улытау" создан согласно постановлению правительства Казахстана от 7 декабря 2021 года путем реорганизации Улытауского хозяйства по охране лесов и животного мира.