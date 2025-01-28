В Казахстане создают новое предприятие по лесной охране

Подготовлено постановление правительства "О создании Республиканского государственного учреждения "Жасыл белдеу" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Жасыл белдеу" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК", – говорится в документе.

Также в проекте говорится, что земельные участки государственного лесного фонда будут переданы с баланса РГП "Жасыл Аймак" на баланс нового учреждения общей площадью 87 585,33 гектаров на праве постоянного землепользования.

По данным министерства, РГП "Жасыл Аймак" создано в 2000 году для охраны, защиты государственного лесного фонда, воспроизводства лесов и лесоразведения. Согласно закона "О государственном имуществе" "Жасыл Аймак" осуществляет свою деятельность в области создания лесопарковых, зеленых и защитных зон с ограниченным режимом природопользования и лесоразведения.

За 24 года работы РГП "Жасыл Аймак" произвело посадки лесных культур на общей площади 87 612 гектар.

Вместе с тем поясняется, что согласно п.2 ст.103 Гражданского кодекса РК и ст.147 акона "О государственном имуществе" предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при недостаточности средств для удовлетворения требований кредиторов может лишиться земельных участков государственного лесного фонда.

При этом создается РГУ "Жасыл белдеу", территориально оно находится в Астане.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля.