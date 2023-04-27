Токаев: Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия

Президент Касым-Жомарт Токаев 27 апреля на сессии АНК сказал, что нельзя допускать национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил президент, Казахстан продолжает улучшать работу Ассамблеи.

"Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав. Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, жителям страны есть что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить.

"Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени. Мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания. В каждом соотечественнике я вижу пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу. Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!" Касым-Жомарт Токаев

Также на заседании глава государства предложил учредить новую государственную награду – орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации".