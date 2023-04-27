Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия

Казахстан глава государства АНК патриотизм мнение Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 27 апреля на сессии АНК сказал, что нельзя допускать национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил президент, Казахстан продолжает улучшать работу Ассамблеи.

"Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав. Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, жителям страны есть что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить.

"Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени. Мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания. В каждом соотечественнике я вижу пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу. Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!" Касым-Жомарт Токаев

Также на заседании глава государства предложил учредить новую государственную награду – орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации".

Читайте также

Каким регионам Казахстана угрожает дефицит воды

Посол Китая в Казахстане надеется на введение безвиза уже в этом году

Токаев наградил казахстанцев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества

Оксана Скибан
Ассамблея народа Казахстана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления