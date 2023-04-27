Уникальный детский сад строят в Костанайской области при поддержке фонда "Халык"

В Аулиекольском районе Костанайской области, пострадавшем от крупного пожара, идет активная работа по возведению современного детского сада, аналогов которому нет ни в одном районном центре страны.

Дошкольное учреждение строят с нуля и планируют ввести в эксплуатацию до окончания этого года. В чем уникальность объекта и как идет строительство, узнал Zakon.kz.



Просторный детский сад возводят рядом с новым микрорайоном "Бірлік", где в конце 2022 года построили 91 дом для жителей нескольких сел, которые потеряли жилье во время масштабного лесного пожара, бушевавшего несколько дней в сентябре прошлого года в Аулиекольском районе. Тогда у погорельцев появилось новое жилье со всеми удобствами, а в скором времени откроется и современный детский сад, на строительство которого выделил средства фонд "Халык".



Фото: Таисия Колевид

"После страшного пожара люди не должны были остаться наедине с проблемой. В таких ситуациях важно сплотиться вокруг пострадавших и оказать им максимальную помощь. Мы взяли на себя ответственность по строительству современного детского сада и выделили 1,3 млрд тенге в 2022 году". Управляющий директор фонда "Халык" Нариман Абильшаиков

Несколько месяцев потребовалось на подготовку проектно-сметной документации и оформление земельного участка, а сегодня здесь ведется активное строительство и до окончания года планируется сдать этот объект в эксплуатацию. Детский сад будет соответствовать всем санитарным нормам и даже мировым стандартам.

Фото: Таисия Колевид

Стоит отметить, что сегодня фонд ведет социальные проекты во многих областях Казахстана. Это и строительство школ, детских садов, жилья для социально уязвимых слоев населения. Помощь по необходимым направлениям оказывается на постоянной основе. Если вспомнить осень 2022 года, то партнерские организации благотворительного фонда Halyk Bank поддержали аулиекольцев в сложный период и предоставили помощь пострадавшим от пожара. Halyk Bank списал действующие кредиты всем владельцам сгоревших домов, а также выдал по миллиону тенге каждой пострадавшей семье и выделил 50 млн тенге и дизельное топливо для ликвидации последствий пожара.

Возводит объект одна из опытных строительных компаний Костанайской области – ТОО "Рудный Соколовстрой". И как говорят строители, уже пройден самый сложный этап по возведению фундамента и поднятию части первого этажа. Теперь процесс пойдет быстрее, хотя и сейчас работы ведутся с опережением графика на две недели.

"После 20 мая мы планируем перекрыть первый этаж, и тогда в цокольном уже начнут работать отделочники. Таким образом, процесс будет идти параллельно. При строительстве используем только качественные строительные материалы. И сам проект здания хороший, в нем предусмотрено все: кухня, просторные игровые и спальные помещения, а также актовый и музыкальные залы". Генеральный директор ТОО "РудныйСоколовстрой" Нурлан Орымбаев

Объект планируют сдать в ноябре, а в июле строители надеются завершить кирпичную кладку. Сейчас на объекте работа кипит в две смены и трудятся 57 человек. Для сдачи детского сада в намеченный срок есть вся необходимая техника, строительные материалы и кадры.

"Сейчас в Аулиеколе функционирует два детских сада и четыре мини-центра. А в очереди находится еще 180 детей. В основном дошкольным воспитанием у нас не охвачены дети от 1 года до 3 лет. По завершении строительства данного детского сада на 280 мест планируем открыть 14 групп, и они будут в основном ясельными. И тогда вопрос с охватом дошкольным воспитанием в районном центре полностью будет решен", – пояснил руководитель отдела образования Аулиекольского района Досбол Кусаинов.

По его словам, в детском саду получат работу и воспитатели, которые сейчас трудятся по полдня в мини-центрах при школах. Сюда же переведут и их воспитанников. Так благодаря открытию нового детского сада возможность получать качественное дошкольное воспитание появится не только у детей, находящихся в очереди, но и малышей, которые заняты всего несколько часов.

Очень рада появлению современного детского сада и жительница микрорайона "Бірлік" Елена Зенкевич. В ее семье трое детей: старший сын учится в колледже, средняя дочь – в школе, а самый младший трехлетний сын пока на домашнем воспитании.

"В нашем микрорайоне много детей, и мы благодарны всем, кто причастен к строительству такого нужного объекта, и, конечно же, фонду, который выделил деньги. В сентябре 2022 года мы потеряли все, и это было очень сложным периодом в нашей жизни. Сейчас постепенно обживаемся на новом месте, и очень хорошо, что недалеко от дома расположился детский сад, где наши дети будут получать свои первые знания". Елена Зенкевич

Фото: Таисия Колевид

Признательность фонду за помощь высказал и заместитель акима региона Ерлан Спанов, отметив, что появление современного детского сада позволит не только обеспечить дошкольным воспитанием детей из семей, пострадавших от пожара, но и в целом снять вопрос с обеспечением мест в детских учреждениях районного центра.

Стоит отметить, что уже на протяжении многих лет благотворительный фонд "Халык" оказывает финансовую помощь населению в трудные времена, включая период пандемии COVID-19 и помощь бизнесу, пострадавшему в результате трагических январских событий. Только за 2022 год фонд реализовал 13 проектов на сумму более 26 млрд тенге, в том числе оказал благотворительную помощь Общественному фонду "Қазақстан халқына" в размере 12 млрд тенге.