Нуржан Нуржигитов: Мы готовы разработать и представить инвесторам "нишевые" проекты

Стартовали пленарные заседания международного экономического инвестиционного форума "Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023", который проходит впервые в Жамбылской области.

Выступая на открытии, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов отметил важность форума для развития экономики региона.

Также он отметил, что масштабное мероприятие направлено прежде всего на демонстрацию инвестиционных возможностей региона и взаимовыгодного сотрудничества, готовности к реализации бизнес-инициатив.

Говоря о том, что Жамбылская область является динамично развивающимся регионом с огромным интеллектуальным и экономическим потенциалом, глава региона остановился на пяти главных конкурентных преимуществах области.

"Климат у нас умеренно континентальный, учитывая еще плодородные земли, регион идеально подходит для развития сельского хозяйства с внедрением "зеленых технологий". Наша область является одним из наиболее благоприятных регионов для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Еще одно преимущество – высокий транспортно-логистический потенциал. Есть возможности для осуществления межрегиональных грузоперевозок, обслуживания отечественного и международного пассажиропотока. Мы экспортируем нашу продукцию в более чем 17 стран мира, в частности, в Китай и страны Персидского залива. Обладая таким транзитным потенциалом, регион становится основным логистическим центром всей Центральной Азии". Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также в своем выступлении аким области отметил, что местными властями создаются необходимые условия для повышения инвестиционной привлекательности.

В частности, в регионе создана благоприятная среда для ведения бизнеса, оказывается государственная поддержка, осуществляется сопровождение инвесторов по принципу "одного окна".

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Жамбылская область имеет уникальный опыт долгосрочного партнерского сотрудничества с крупными транснациональными компаниями Германии, Турции, Сингапура, Китая, Индии, Франции, Южной Кореи, Японии.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По словам акима, в области сохраняется положительная тенденция развития в промышленной отрасли. В 2022 году предприятиями Жамбылской области произведено промышленной продукции на сумму 859,8 млрд тенге, по сравнению с 2021 годом индекс физического объема составил 110,2%.

"В области насчитывается более 350 крупных и средних предприятий, основными направлениями которых являются производство химических, продовольственных, металлургических, строительных материалов. Регион богат более чем 200 различными полезными ископаемыми. Область богата минерально-сырьевыми ресурсами, является уникальной базой фосфоритового и плавикошпатового сырья. Недра нашего региона богаты и другими полезными ископаемыми, важнейшими из которых являются цветные металлы, неметаллы – бариты, уголь и минеральные соли. Мы готовы разработать и представить инвесторам "нишевые" проекты в сферах АПК, туризме, промышленности, возобновляемых источников энергии на общую сумму 3,8 млрд долларов США". Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Пленарные заседания продолжаются.