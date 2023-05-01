Топ-4 фильмов, которые стоит посмотреть в 2023 году

Впереди длинные выходные. Редакция Zakon.kz делится подборкой самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые скрасят ваш праздничный досуг в выходной день.

"Оппенгеймер"

Выход биографической драмы режиссера и сценариста Кристофера Нолана о жизни американского ученого Роберта Оппенгеймера, который возглавлял разработки ядерного оружия. В прокат запланирован на 21 июля 2023 года. Главную роль играет Киллиан Мерфи. Это будет первый фильм Нолана, снятый под эгидой Universal Pictures. Работа над картиной началась в 2021 году, а премьера состоится на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.

"Барби"

Премьера состоится в июле следующего года, ну а пока посмотрим трейлер. Главную героиню сыграет несравненная Марго Робби, а роль Кена исполнит Райан Гослинг. Этот образ настолько нетипичный для обоих актеров, поэтому фанаты не удержались от мемов. Фильм перенесет зрителя в розовый кукольный мир, из которого Барби выгнали за "плохое поведение". Теперь она попадает в реальный мир людей, где начинает жить на полную катушку. Стоит отметить, что тизер "Барби" стал отсылкой к культовому фильму Стенли Кубрика "2001: Космическая Одиссея".

"Индиана Джонс 5: Часы судьбы"

Пятая часть франшизы про Индиану Джонса запланирована на июнь 2023-го. Главный герой, отважный ученый-археолог, скучает по спокойной жизни и щекочещему чувству от предвкушения приключений. На этот раз он снова сталкивается с непростой задачей, которая превращается в новое путешествие и как всегда окажется герою по плечу. В пятой части приключенческой ленты, начатой когда-то Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом, герою предстоит отправиться в новое приключение. Фильм порадует зрителей отличной атмосферой, динамичным повествованием и искрометным юмором.

"Стражи Галактики. Часть 3"

В начале мая 2023 года выйдет третья часть фантастического боевика "Стражи Галактики". Американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel о приключениях команды супергероев Стражей Галактики. Главные герои постоянно в бегах, но им снова придется объединиться, чтобы защищаться от монстров. По сюжету Стражи сплачиваются с целью защиты Ракеты (Купер). Питер Квилл вместе со Стражами Галактики отправляется в очередную миссию.