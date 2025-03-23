Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть в праздничные выходные
Фото: Zakon.kz
Впереди нас ждут долгожданные мартовские выходные. Это время, когда можно замедлиться и подумать о самом главном. Верными спутниками в этом вопросе станут фильмы с глубоким смыслом, которые помогают взглянуть на жизнь с другой стороны. Zakon.kz сделал подборку, что можно посмотреть.
Сегодня кинематограф полон новинок, но некоторые фильмы сняты так, что остаются актуальными в любое время. Причем их можно пересматривать не один раз, поскольку они вдохновляют, учат, а еще напоминают нам о вечных ценностях.
"1+1" (2011)
Во французской комедийной драме сталкиваются два человека из абсолютно разных миров. Богатый аристократ Филипп, прикованный к инвалидному креслу, нанимает помощником молодого Дрисса, который недавно освободился из тюрьмы. Кажется, что может быть общего между ними. Однако позже их связывает нечто большее, чем просто социальный статус, – это общие ценности и принципы жизни.
По сценарию энергичный и безбашенный парень по имени Дрисс врывается в скучную жизнь аристократа Филиппа, после чего жизнь обоих кардинально меняется. Герои "1+1" показывают, что, несмотря на все обстоятельства, главное – всегда оставаться человеком и поддерживать друг друга.
"В погоне за счастьем" (2006)
Фильм показывает вдохновляющую автобиографическую историю о Крисе Гарднере – отце-одиночке, который воспитывает пятилетнего сына Кристофера. Основной посыл картины, что у каждого человека может быть разный старт, но это не является преградой для достижения поставленных целей. Главный герой, не имея ничего, стремится изменить свою жизнь, спотыкается, но преодолевает все препятствия.
"Если есть мечта – оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя тоже не выйдет. Поставил цель – добейся!" – цитата из фильма, так главный герой обращается к сыну.
К слову, сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в начале 1980-х. Крис Гарднер, продавец неизвестной медицинской техники, решает начать новую жизнь и устраивается стажером в трейдинговую компанию. Шансы на успех были минимальны. Однако, несмотря на все трудности, Крис не только выбрался из нищеты, но и основал свой бизнес, став миллионером.
"Зеленая книга" (2018)
И снова режиссеры соединяют двух совершенно разных людей. Один из героев – известный афроамериканский пианист Дон Ширли, другой – простой итальянец Тони Валлелонги, который с предубеждением относится к афроамериканцам.
История начинается с того, что Дон нанимает водителем Тони, чтобы отправиться в концертное турне. Их путешествие становится для обоих настоящим испытанием. По пути они сталкиваются с расовой дискриминацией и предвзятым отношением, из-за чего главные герои начинают менять свои взгляды и убеждения. Невольно оба учатся уважать достоинство друг друга, а также меняют свое отношение к жизни.
"Хатико: Самый верный друг" (2009)
Трогательный фильм рассказывает о дружбе человека и преданного пса. Однажды профессор колледжа Паркер Уилсон находит на вокзале щенка породы акита-ину, и с тех пор они становятся настоящими друзьями. Каждый день собака по кличке Хатико провожала и встречала хозяина на станции вокзала.
Спустя годы Паркер умирает от сердечного приступа. В этот день Хатико впервые не дождался своего хозяина. С того времени пес каждый день приходит на вокзал и ждет его до последних дней своей жизни, но, к несчастью, его хозяин уже никогда не вернется.
Фото: Zakon.kz
К слову, история о верности произошла на самом деле в 1920-е годы в Японии и тронула сердца людей во всем мире. Хатико стал символом преданности и любви. На площади перед вокзалом у станции Сибуя в Токио находится статуя верного пса Хатико.
"Криминальное чтиво" (1994)
"Криминальное чтиво" – одна из самых легендарных кинокартин американского кинорежиссера Квентина Тарантино – мастера по созданию ярких и юморных коктейлей из самых разных сюжетов. На первый взгляд фильм может показаться просто криминальной драмой о преступных группировках, но на самом деле он затрагивает гораздо более глубокие вопросы через диалоги персонажей.
В триллере двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборками криминального босса Марселласа Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марселласа Мией. Во второй Марселлас покупает боксера Бутча Кулиджа, чтобы тот сдал бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности. "Криминальное чтиво" понравится тем, кто любит необычные истории и нестандартное кино.
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