Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть в праздничные выходные

"Криминальное чтиво" – одна из самых легендарных кинокартин американского кинорежиссера Квентина Тарантино – мастера по созданию ярких и юморных коктейлей из самых разных сюжетов. На первый взгляд фильм может показаться просто криминальной драмой о преступных группировках, но на самом деле он затрагивает гораздо более глубокие вопросы через диалоги персонажей.





В триллере двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборками криминального босса Марселласа Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марселласа Мией. Во второй Марселлас покупает боксера Бутча Кулиджа, чтобы тот сдал бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности. "Криминальное чтиво" понравится тем, кто любит необычные истории и нестандартное кино.