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Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни

Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни Фото: Zakon.kz
Опубликован график работы ЦОНов и СпецЦОНов в Казахстане в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

B мае казахстанцы будут праздновать: 1 Мая – День единства народа Казахстана, 7 Мая – День защитника Отечества и 9 Мая – День Победы.

Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает, что в связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая.

В субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов.


"В этот день они будут обслуживать граждан до 13:00. После праздников 10 мая все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику", – говорится в сообщении. 

В обычные дни центры обслуживания населения работают:

  • в будние дни – с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00,
  • в субботу  с 9:00 до 13:00.

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Анастасия Стативкина
ЦОН Казахстан
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