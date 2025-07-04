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Общество

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:05 Фото: gov4c.kz
В правительстве для граждан 4 июля 2025 года рассказали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

"В связи с празднованием Дня столицы сообщаем, что 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах", – сообщили в организации.

С 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в обычном режиме.

Адреса дежурных ЦОНов смотрите ниже. 

Отметим, что 6 июля в Казахстане будут отмечать не только День столицы, но и День домбры. Какие мероприятия в честь этого праздника пройдут в стране, можно посмотреть здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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