Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
Фото: gov4c.kz
В правительстве для граждан 4 июля 2025 года рассказали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.
"В связи с празднованием Дня столицы сообщаем, что 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах", – сообщили в организации.
С 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в обычном режиме.
Адреса дежурных ЦОНов смотрите ниже.
Отметим, что 6 июля в Казахстане будут отмечать не только День столицы, но и День домбры. Какие мероприятия в честь этого праздника пройдут в стране, можно посмотреть здесь.
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