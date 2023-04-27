Изучение казахского языка в школах оставляет желать лучшего – экс-министр просвещения

Экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов как экс-министр просвещения высказал свое мнение по поводу изучения казахского языка в стране.

"Вынужден сказать о том, что в принципе вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего. Поэтому была у нас инициатива о том, что необходимо с шестого класса сдавать после каждого учебного года и казахский язык как экзамен переводной и так далее. Мы старались менять программу в школе, мы старались обучить наших учителей". Асхат Аймагамбетов

Такая же проблема, по его мнению, наблюдается и в изучении языка взрослыми. Депутат подчеркнул, что здесь необходима инфраструктура.

"Важно, что сейчас появляются волонтерские организации, волонтерские начинания. Я знаю, что очень много ребят, которые просто сами, кто изначально русскоязычный, которые выучили казахский язык, которые открывают клубы, как English speaking club, и каждую субботу или пятницу проводят эти клубы". Асхат Аймагамбетов

При этом бесплатных курсов от государства в стране не так много. Особенно для взрослых. По мнению Асхата Аймагамбетова, необходимы не только курсы офлайн, но и онлайн, так как многие много времени проводят на работе.

"Очень важно, чтобы и приложения переводились на казахский язык, чтобы "Алиса" заговорила или Siri. А для этого необходимо развивать корпус казахского языка. Мы несколько лет назад финансировали этот институт, сейчас они эту работу проводят. Потому что, когда мы говорим об искусственном интеллекте, когда мы говорим о развитии IT, в первую очередь выходит работа лингвистов и языковедов. Без этого, если будет одна риторика, мы будем говорить о том, почему язык не развивается, это не будет работать. Надо сделать так, чтобы казахский язык был и языком науки, языком технологий. Для этого мы как раз создавали корпус казахского языка". Асхат Аймагамбетов

Он попытался объяснить суть работы корпуса казахского языка.

"Любое слово на казахском языке используется в разных контекстах. Чтобы заговорили Siri или "Алиса", или другие программы… Программа не понимает этого, ей надо давать очень много словосочетаний с использованием в контексте одного, например, казахского слова. А таких слов надо, чтобы было 50 или 100 млн. Наши ученые несколько лет занимаются этим. Благодаря этому у нас появился Telegram-канал, который переводит на казахский язык аудио-файлы. Это как раз мы финансировали. Сейчас проводится работа по корпусу казахского языка, я думаю, что это даст возможность, чтобы искусственный интеллект был способен говорить на казахском языке". Асхат Аймагамбетов

Но он не сказал, сколько денег государство потратило на развитие казахского языка в стране.

"Это надо запросить у уполномоченных органов. Фактически очень много мифов относительно того, что слишком много денег тратится на развитие, обучение государственному языку. В определенный период времени я занимался этим вопросом, я знаю, что в том числе в бюджете учитывается содержание, управление по языкам, заработная плата и так далее. Если все это убрать и посмотреть, сколько реально именно на курсы для взрослых (тратят. – Прим. ред.), мы увидим совершенно другую картину". Асхат Аймагамбетов

Президент Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК заявил, что стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. При этом люди, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу.

