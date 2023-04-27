Токаев указал на важность изучения казахского языка всеми жителями страны

Президент Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК заявил, что стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на необходимость предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами.

"Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно. Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой", – отметил президент.

Казахский язык, подчеркнул он, только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность.

"Владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен. В целом, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент отметил, что общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества.

"Каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык. Это, по сути, основа общенациональной идентичности. При этом все граждане Казахстана должны чувствовать свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру. Упомянутые мною принципы "мы разные, но мы равные", "единство в многообразии" должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования", – резюмировал глава государства.

Токаев также поручил усилить информационную политику.