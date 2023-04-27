"Барселона" хочет открыть музей Месси рядом со своим стадионом "Ноу Камп"
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Руководители "Барсы" планируют переоборудовать помещения клубной академии, которые находятся с ареной "Ноу Камп", в музей Лео Месси, передает As. Согласно бизнес-плану каталонской дружины, новый объект привлечет тысячи туристов и фанатов со всего мира, что станет еще одним источником дохода и частично покроет затраты на подписание контракта с лучшим игроком ЧМ-2022. Лионель Месси сейчас играет в майке французского "ПСЖ", и его контракт заканчивается летом этого сезона, он сможет сменить клуб на правах свободного агента.
Фото: Instagram/_campnou
Открытием музея каталонский клуб хочет убедить Лео Месси вернуться в "Барсу". Руководители "сине-гранатовых" считают, что их планы по созданию музея в честь аргентинского футболиста затронут его душу.
Тем временем, как информирует La Parisien, Месси попросил "ПСЖ" повысить зарплату в связи со статусом чемпиона мира-2022. А в ответ президент парижского суперклуба Аль-Хелайфи отказал в просьбе 35-летнему игроку. По мнению некоторых специалистов, "ПСЖ" уже особо не заинтересован в услугах Лионеля и желает его ухода в ближайшее время.