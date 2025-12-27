#Казахстан в сравнении
Спорт

Месси может вернуться в "Барселону"

Футболист &quot;Интер Майами&quot;, матч, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 18:48 Фото: Instagram/leomessi
В испанском клубе "Барселона" обсуждается возможность возвращения Лионеля Месси в "Барселону", но уже не в роли игрока, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, аргентинца Лионеля Месси могут привлечь к работе в руководстве клуба после завершения его игровой карьеры.

Месси провел в "Барселоне" 18 лет (2003-2021), став настоящей легендой клуба. За это время он забил 672 гола в 778 матчах, выиграл 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов, а также множество других наград.

В то же время сам футболист недавно продлил контракт с "Интер Майами", где продолжает выступать на высшем уровне. На данный момент его участие в грядущем чемпионате мира по футболу 2026 остается под вопросом.

Ранее мы писали о том, что гонка в рейтинге "Золотой мяч" все еще продолжается, и к этому часу лидером пока там еще остается английский форвард немецкой "Баварии" – Гарри Кейн, который взобрался на первое место и не хочет никому его отдавать.

Аксинья Титова
