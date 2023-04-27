Можно ли вернуть машину в автосалон, если на ней появилась коррозия

Казахстанец обратился в Комитет по защите прав потребителей с вопросом: может ли он вернуть в автосалон автомобиль, оформленный в кредит, если спустя месяц на крыше появилась коррозия, сообщает Zakon.kz.

В Комитете по защите прав потребителей МТИ РК пояснили, что закон "О защите прав потребителей" предусматривает , что при обнаружении потребителем существенного недостатка технически сложного товара и предъявления им требования о расторжении договора и возврате уплаченных за товар денег продавец (изготовитель, исполнитель) технически сложного товара и его компонента обязан удовлетворить данное требование в течение трех рабочих дней.





В случае обнаружения потребителем существенного недостатка технически сложного товара и предъявления им требования о его замене продавец (изготовитель, исполнитель) технически сложного товара и его компонента обязан удовлетворить данное требование в течение тридцати рабочих дней.





При этом в комитете уточнили, что если продавец направил на дополнительную проверку или экспертизу безопасности или качества технически сложного товара, то срок по возврата или обмена технически сложного товара приостанавливается на время производства проверки (экспертизы).





"Комитет сообщает, что меры воздействия (привлечение к административной ответственности, проведение внеплановой проверки) на субъекты контроля осуществляются территориальными департаментами только после получения отказа на претензию либо отсутствия ответа на нее. Соответственно, если нарушены права потребителя, согласно статье 42-4 закона ему необходимо направить претензию к продавцу. Претензия к продавцу вручается нарочно, либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты продавца, если такой адрес ранее был указан продавцом", – сообщили в ведомстве.





В свою очередь продавец обязан рассмотреть претензию. В случае несогласия с требованиями потребителя в течение десяти календарных дней со дня получения претензии потребителя должен представить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально. Копии этих документов должны прилагаться к ответу продавца потребителю.





Если в течение десяти календарных дней продавец письменно не ответит на претензию потребителя или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред) вследствие недостатков товара (работы, услуги), а также откажется принять участие в рассмотрении потребительского спора в досудебном порядке, то потребитель вправе обратиться в Департамент по защите прав потребителей, где зарегистрирован субъект контроля.